El Puerto de Cartagena prepara su iluminación navideña con una inversión de más de 37.000 euros

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación el suministro e instalación, en régimen de alquiler, del alumbrado ornamental que iluminará el frente marítimo durante la próxima campaña navideña. El contrato, con un presupuesto de 37.324,19 euros, IVA incluido, permitirá volver a vestir de Navidad algunos de los espacios más representativos del Puerto y de la ciudad.

La actuación comprende la instalación de la iluminación en la plaza Héroes de Cavite y en el paseo Alfonso XII, dos de los enclaves con mayor tránsito de ciudadanos y visitantes durante las fiestas. El objetivo es contribuir al embellecimiento del entorno portuario y reforzar su integración con la ciudad mediante una imagen coordinada con el resto de la decoración navideña de Cartagena.

El contrato contempla la instalación de cuatro grandes árboles luminosos de cerca de siete metros de altura en la plaza Héroes de Cavite y doce arcos decorativos distribuidos a lo largo del paseo Alfonso XII.

Todos los elementos incorporarán tecnología LED de bajo consumo y materiales respetuosos con el medio ambiente, priorizando la eficiencia energética y la reducción del consumo eléctrico.

A esta decoración se sumará la iluminación propia que instalará la Autoridad Portuaria de Cartagena, con la decoración de las palmeras del paseo Alfonso XII y de la plaza Héroes de Cavite, así como los arcos decorativos situados en la carretera de acceso al barrio de Santa Lucía, completando así el ambiente navideño en el frente marítimo y uno de los principales accesos a la ciudad.

La empresa adjudicataria será responsable del suministro, transporte, montaje, mantenimiento durante toda la campaña y posterior desmontaje de las instalaciones, garantizando su correcto funcionamiento durante el periodo de encendido.

La iluminación permanecerá en funcionamiento entre el 4 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027.

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El presidente del organismo, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que "la Navidad es uno de los momentos del año en los que más personas disfrutan de nuestro frente marítimo. Con esta iluminación queremos contribuir a que el Puerto siga siendo un espacio abierto, acogedor y atractivo para cartageneros y visitantes, reforzando la conexión entre el puerto y la ciudad y sumándonos al ambiente navideño que vive Cartagena".