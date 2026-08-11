El hospital del Rosell de Cartagena incorpora un equipo de aerotermia para mejorar su eficiencia y la sostenibilidad energética

El Hospital General Universitario Santa María del Rosell de Cartagena ha instalado un sistema de aerotermia, una tecnología limpia que extrae calor del aire exterior para calentar el agua, que permite suministrar el 70 por ciento de la energía necesaria para la producción del agua caliente sanitaria del centro hospitalario.

El Rosell continúa avanzando en su proceso de modernización energética con nueva actuación dirigida a mejorar su eficiencia y que permite reducir la emisión a la atmósfera de aproximadamente 37 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

La inversión realizada para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de esta tecnología, que funcionará en paralelo con las actuales calderas de gas natural, supera los 182.000 euros y permitirá obtener un ahorro estimado superior a 12.000 euros anuales en consumo de gas, además de reducir el desgaste de las calderas existentes, disminuir los costes de mantenimiento y mejorar la seguridad energética.

Además, la instalación de este equipamiento se integra con el sistema de energía solar fotovoltaica del hospital, lo que favorece el autoconsumo eléctrico y optimiza el rendimiento económico de ambas tecnologías.

La principal ventaja de la aerotermia es su alta eficiencia: por cada unidad de energía eléctrica que consume, el sistema es capaz de generar hasta casi cinco unidades de calor, lo que supone un rendimiento energético casi 5 veces superior al convencional.

La incorporación progresiva de nuevos servicios, la modernización de las instalaciones y la ejecución de inversiones estratégicas que han permitido reforzar la capacidad asistencial del centro son reflejo del compromiso de Salud por potenciar el recinto sanitario. En la última década, las inversiones realizadas en el hospital superan los 17 millones de euros.

Entre las actuaciones más relevantes destacan la renovación integral de los quirófanos, que ha situado el bloque quirúrgico, especialmente el área de Oftalmología, entre los más avanzados tecnológicamente de Europa, así como un importante programa de actuaciones orientadas a la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.

Medidas de eficiencia y sostenibilidad

Durante 2024 concluyó la instalación de plantas fotovoltaicas en los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell. En el hospital del Rosell se instalaron 828 paneles fotovoltaicos sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados para cubrir más del 12,5 por ciento del autoconsumo eléctrico del centro.

Esta infraestructura evita la emisión de aproximadamente 400 toneladas de CO₂ al año y contribuye a un ahorro energético conjunto de entre 2 y 3 gigavatios hora (GWh) anuales en el complejo hospitalario de Cartagena.

Entre otros trabajos recientes, destaca también la optimización de los sistemas de climatización mediante la secuenciación inteligente de las enfriadoras y la instalación de variadores de frecuencia que adaptan el consumo eléctrico a la demanda real de refrigeración, mejorando significativamente el rendimiento energético.

Asimismo, se ha realizado de manera progresiva la sustitución de aproximadamente 11.000 luminarias convencionales por tecnología LED, e incorporado detectores de presencia en aquellas zonas donde resulta técnicamente viable.

Por otra parte, se ha implantado un sistema de monitorización continua de la calidad del agua potable en los depósitos del hospital, reforzando la seguridad de las instalaciones y optimizando su gestión.

También se ha avanzado en la domotización de los pasillos mediante sistemas automáticos de control de iluminación que permiten mantener apagadas aproximadamente el 75 por ciento de las luminarias cuando no existe tránsito de personas, reduciendo el consumo eléctrico y prolongando la vida útil de los equipos de iluminación.