Cartagena instala tres pantallas informativas para avisar a los conductores de incidencias en la zona oeste

El Ayuntamiento de Cartagena instala tres pantallas informativas en la zona oeste del municipio para avisar a los conductores de posibles incidencias y facilitar rutas alternativas en caso de problemas de tráfico, emergencias o cortes de circulación.

Dos de ellas ya han sido instaladas y para su puesta en marcha solo falta finalizar la conexión eléctrica por lo que los tres paneles estarán en funcionamiento en los próximos días, teniendo en cuenta que esta ruta es muy transitada en verano, ya que conecta la ciudad con las zonas costeras de Isla Plana y La Azohía.

En concreto se trata de las ubicada en la Avenida José Luis Meseguer, a la entrada de Canteras, y la localizada en la carretera E-22, a la altura de la 'Venta el Moya'. Asimismo, otra pantalla será instalada en la E-22 a la salida de Isla Plana en dirección a Cartagena.

La actuación, impulsada por la Concejalía del Distrito 1, cuenta con una inversión de unos 40.000 euros y tiene como objetivo informar de las incidencias en la vía al mayor número posible de conductores en tiempo real, según explicó el concejal de Distrito, Personal, Seguridad y Agricultura, José Ramón Llorca.

Los nuevos paneles estarán coordinados desde el Ayuntamiento y controlados desde el Parque de Seguridad, lo que permitirá activar mensajes ante situaciones como accidentes de tráfico, incendios forestales, incidencias en la vía, manifestaciones u otros episodios que puedan afectar a la movilidad. Además, se podrán proyectar mensajes sobre situaciones habituales en la carretera como la presencia de animales como jabalíes.

Con esta medida, el Consistorio busca mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias en la zona oeste y ofrecer a los vecinos y usuarios de la carretera información útil para evitar retenciones o acceder a itinerarios alternativos.

La instalación de estas tres primeras pantallas forma parte de una estrategia que el Ayuntamiento prevé ampliar en el futuro con nuevos paneles en otros puntos, con el fin de llegar a más lugares y reforzar la información directa a los conductores.

El sistema permitirá que, ante cualquier emergencia o alteración del tráfico, los avisos puedan difundirse de forma rápida desde los servicios municipales, mejorando la coordinación y la seguridad en la circulación.

Según Llorca, esta herramienta permitirá anticiparse a situaciones que hasta ahora obligaban a informar por otros canales menos inmediatos. La intención es que los conductores reciban el aviso antes de llegar al punto afectado y puedan modificar su recorrido con mayor rapidez, especialmente en episodios que generen retenciones o supongan algún riesgo para la seguridad.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento considera que estas pantallas serán especialmente útiles en una zona con numerosos núcleos de población, carreteras de acceso y áreas rurales.