La caída de un gran árbol en la calle Burgos reaviva las quejas vecinales por el riesgo en un parque infantil de Cartagena

La caída de un árbol de gran tamaño la madrugada del lunes en la calle Burgos, perpendicular a la calle Ramón y Cajal, ha vuelto a encender las alarmas entre los vecinos de la zona, que aseguran llevar años advirtiendo del peligro que suponen varios ejemplares situados junto a un parque infantil.

Según su testimonio, el árbol cayó sobre las cuatro de la madrugada, una hora que evitó que hubiera personas en la zona. “Dios ha puesto la mano para que no pasara nada”, afirma, al recordar que el ejemplar se desplomó junto a una zona de juegos infantiles.

El vecino asegura que no es la primera vez que ocurre. “El año pasado se nos cayó uno, el 10 de julio, y este año se nos ha vuelto a caer otro”, explica. Según relata, desde entonces vienen reclamando al Ayuntamiento que actúe sobre los árboles de gran tamaño y los sustituya por ejemplares más pequeños.

“Estamos diciéndole que por favor los corten y que pongan árboles pequeños, que al final va a haber una desgracia”, señala el vecino, quien lamenta que hasta ahora no hayan recibido una respuesta eficaz. “Ya llevamos dos años diciendo que los cortaran, pero no nos hacen caso”, añade.

El árbol ha provocado importantes daños materiales en el parque. Según el vecino, ha destrozado bancos, barandillas, una farola y parte del cerramiento. “Ha destrozado medio parque”, resume. “Ha caído justo al lado del columpio y al lado del tobogán, donde están siempre todos los críos”, advierte.

La preocupación vecinal se centra ahora en los árboles que todavía permanecen en pie. Javier asegura que quedan al menos cuatro ejemplares de gran tamaño en la zona y que dos de ellos están “totalmente inclinados”, en una situación similar a la del árbol que acaba de caer.

“Algún día caerá un árbol y, Dios no quiera, puede ser que pille a algún crío”, alerta el vecino, que pide una intervención urgente antes de que se produzca una desgracia.

Los residentes tienen previsto volver a dirigirse al Ayuntamiento para reclamar una actuación inmediata sobre la arboleda del entorno. Su petición es clara: revisar los ejemplares, retirar los que presenten riesgo y garantizar la seguridad de una zona utilizada habitualmente por familias y niños.

Fuentes municipales aseguran que los árboles se revisan desde parques y jardines de forma periódica, si bien "eso no evita que con las altas temperaturas que estamos viviendo los árboles se sequen y tengan problemas de enraizamiento".

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La edil socialista Isabel Andreu ha solicitado en el Pleno municipal en reiteradas ocasiones que se revisen estos árboles para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.