Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía

El subinspector de la Policía Local de Cartagena que trató de mediar en una riña multitudinaria este domingo por la tarde en La Azohía tiene dos fracturas en la mandíbula, así como tres dientes rotos, confirman fuentes cercanas al caso.

La pelea se desató tras la celebración del tradicional juego de la cucaña, en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción en el muelle de la localidad. El agente, que se encontraba en la zona fuera de servicio acompañado de su familia, intentó mediar en la pelea, en el transcurso de la cual "le dieron por la espalda y cayó al suelo", informaron fuentes próximas.

Los agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC) identificaron al agresor del agente de la Policía Local de Cartagena, recién ascendido a subinspector en la última promoción interna y un compañero muy querido entre los miembros del cuerpo. El atacante, según las primeras averiguaciones, sería un alférez del Ejército de Tierra que estaría actualmente destinado en Toledo. Los compañeros del agente agredido destacan de él su amplia formación y sobre todo "lo buena persona que es".

Varias personas más también fueron agredidas durante la pelea multitudinaria, que comenzó en el campo de fútbol, que se encuentra contiguo a la Plaza Juan Paredes, cerca de la zona de celebración de las fiestas de La Azohía. Al lugar se movilizaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil y una patrulla del GOESC, además de una ambulancia del 061.

Noticias relacionadas

Al menos una persona fue detenida y trasladada a dependencias policiales, a fin de determinar su grado de participación en la reyerta, en la cual, detallaron testigos presenciales, algunos de los implicados parecían hallarse bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.