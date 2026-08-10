Clamor vecinal en Los Mateos por la contaminación del barrio

Los pies en el barrio, y el grito en el cielo. Así se encuentran los vecinos del barrio cartagenero de Los Mateos. La semana pasada decidieron incluso pintar la valla que rodea la parcela municipal contaminada y que emite el principal de sus problemas y es que hace unos días recibieron la última gota de su peculiar tortura china: unos informes alertaban que el contenido en sangre de un menor de siete años que reside junto a la parcela tiene 12 microgramos por decilitro de plomo en sangre, ( y otros metales como cobre por encima del nivel admitido) teniendo en cuenta que el valor recomendado es de 3.5, presenta una concentración cuatro veces superior a la permitida.

Antonio Fernández, el abuelo del menor, así como otros vecinos de la zona recibirán a partir de septiembre, según les han informado, los resultados de sus propias analíticas que han sido realizadas por la Dirección General de Salud Pública. Se temen lo peor.

Aunque no necesitan los datos concretos para estar convencidos de que la contaminación les está matando. Actualmente hay siete casos de cáncer activos entre los vecinos que viven en las inmediaciones de la parcela municipal, otros residentes también sufrieron la enfermedad y algunos no pueden contarlo. «El crío tiene solo siete años», repite Fernández, todavía golpeado por la noticia. «Esto confirma que no tienes que estar tantos años expuesto para tener eso en la sangre», lamenta.

El aislamiento adecuado. Eso es lo que piden los vecinos. Más bien lo que suplican. «Que hagan lo que quieran, un parque, un jardín, nada, que echen zahorra y tierra limpia… pero que se lo lleven ya. Por favor», claman.

De hecho, tenía la esperanza de que con los trabajos de descontaminación iniciados por el Ayuntamiento su peor pesadilla iba a desaparecer, pero tras ver durante meses cómo se están ejecutando y tras el varapalo de los análisis de su nieto, que además sufre TDAH, ha decidido emplear las fuerzas que le quedan, mientras es tratado de cáncer, en luchar para que los vecinos de Los Mateos puedan volver a respirar sin miedo. «Se asocia la intoxicación de plomo a los niños con TDHA. Entonces estamos bastante asustados», comenta entre lágrimas.

Precisamente es la preocupación por el menor lo que ha cambiado su punto de vista. Como él mismo recuerda: «Al principio, no era de poner denuncias, tuve que pedirle disculpas a Pencho Sánchez, del Sector de Estación, porque cada vez que los veía por aquí echando fotos, los echaba de aquí, y les decía, por favor no denuncies más, que no paréis la obra, que esto se va a perpetuar en el tiempo».

Sin embargo, ahora, tras meses de acopios, polvo y espera, está sobrepasado. «Los que vivimos aquí somos nosotros. Los que tragamos, con perdón, mierda somos nosotros. A los que cuando sopla el viento y se destapan los montones, los plásticos, y se mete todo dentro de nuestras casas somos nosotros», exclama.

Reprocha insistentemente la falta de medidas para evitar la dispersión del polvo. El vecino asegura que no se ha humedecido la zona de forma adecuada y que incluso llegaron a ofrecer agua desde sus propias casas. «¿Dónde están las cubas de agua que humedezcan la zona? ¿Dónde están las mallas estancas? ¿Dónde están los contenedores estancos para deshacer las tierras? En ningún sitio», añade.

El vecino aprovecha para mandar un mensaje a la alcaldesa, Noelia Arroyo: «Nos sentimos muy desprotegidos, muy, muy, muy, muy engañados», resume, ya que su indignación no se dirige solo a la existencia de la parcela contaminada, sino al hecho de que su gestión dependa de una administración pública que debería proteger a los vecinos.

Muestra su única esperanza en que la parcela contaminada deje paso a un parque en el que los niños como su nieto puedan jugar libres de polvo contaminado.

Las denuncias de los vecinos en los tribunales

Precisamente, hace unos días, Antonio Fernández presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena por la entrada reiterada de polvo contaminado en su vivienda, procedente, según sostiene, de la parcela municipal contaminada, situada a poco metros de su casa. El escrito se dirige contra las personas físicas y jurídicas que puedan resultar responsables de la dirección, ejecución, vigilancia, control ambiental, gestión de residuos y adopción de medidas preventivas en la actuación. Los trabajos han sido promovidos por la sociedad municipal Casco Antiguo y están siendo ejecutados por la empresa adjudicataria. El vecino pide, además, medidas cautelares urgentes como mantener la paralización de los trabajos, prohibir cualquier movimiento que pueda generar polvo, ordenar el sellado y cubrición estanca de los acopios e instalar barreras físicas eficaces.