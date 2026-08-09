Suceso
Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
Varias personas más también habrían sido agredidas
La cucaña marítima de La Azohía, juego tradicional que se celebra cada verano durante las fiestas patronales en el muelle de la localidad, ha acabado con un feo desenlace al desatarse una riña multitudinaria.
Un subinspector de la Policía Local de Cartagena, que se encontraba fuera de servicio acompañado de su familia, intentó mediar de forma fallida, siendo agredido por el causante original de la pelea. Se encuentra herido, con posible rotura de la mandíbula. Varias personas más también habrían sido agredidas.
La pelea comenzó en el campo de fútbol, que se encuentra contiguo a la Plaza Juan Paredes, cerca de la zona de celebración de las fiestas de La Azohía. Al lugar han acudido una ambulancia del 061, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y una patrulla del GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad).
- El antiguo centro de Salud de San Antón a un paso de convertirse en un hotel de asociaciones sociosanitarias en Cartagena
- Vecinos de La Azohía se concentran para exigir que el antiguo cuartel se destine a usos públicos
- Cartagena habilita autobús lanzadera gratuito a Cabo de Palos por el festival Cabo de Pop
- Navantia ofrece 12 vacantes para titulados superiores en su centro de Cartagena
- Un vecino de Los Mateos presenta una denuncia penal por la entrada de polvo contaminado en su casa en Cartagena
- La casa de Barceló Ballester será un espacio cultural en el Ensanche
- El Foro por el Patrimonio de Cartagena rechaza que el Monte Sacro se convierta en un aparcamiento
- Litoral repone la arena en la playa de Los Nietos en Cartagena por petición vecinal