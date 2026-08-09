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Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido

Varias personas más también habrían sido agredidas

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia / EFE | Archivo

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Juana Martínez

Javier Ayala

La cucaña marítima de La Azohía, juego tradicional que se celebra cada verano durante las fiestas patronales en el muelle de la localidad, ha acabado con un feo desenlace al desatarse una riña multitudinaria.

Un subinspector de la Policía Local de Cartagena, que se encontraba fuera de servicio acompañado de su familia, intentó mediar de forma fallida, siendo agredido por el causante original de la pelea. Se encuentra herido, con posible rotura de la mandíbula. Varias personas más también habrían sido agredidas.

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La pelea comenzó en el campo de fútbol, que se encuentra contiguo a la Plaza Juan Paredes, cerca de la zona de celebración de las fiestas de La Azohía. Al lugar han acudido una ambulancia del 061, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y una patrulla del GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad).

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