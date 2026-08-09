La Casa Maestre se convertirá en un hotel boutique en la Plaza San Francisco

Este jueves la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, aprobó a instancias de la concejalía de Urbanismo el Informe Ambiental Estratégico y la aprobación inicial del Plan Especial del edificio situado en la Plaza San Francisco, 6.

En concreto se trata del inmueble contiguo a la Casa Maestre, ambos propiedad del Grupo Unión, donde hace años se ubicaba una sucursal bancaria.

Según fuentes de Urbanismo, área capitaneada por el concejal del PP Diego Ortega, es necesario elaborar el Plan Especial debido a que ambos inmuebles cuentan con diferentes alturas.

El objetivo de los propietarios de ambos edificios es unirlos para transformarlos en un hotel boutique. En el caso de la Casa Maestre, catalogada como Bien de Interés Cultural desde 2021, debe conservarse su fachada íntegramente.

Asimismo, los responsables del proyecto planean adquirir un solar contiguo a ambas construcciones propiedad del Ayuntamiento. Si bien mientras se desarrollan los trámites pertinentes para su compra han decidido comenzar a tramitar el proyecto en los dos inmuebles de los que ya disponen para avanzar con su desarrollo de forma paralela a las negociaciones municipales.

El nuevo establecimiento responde al concepto de hotel boutique, un modelo de alojamiento que combina diseño, atención personalizada y una fuerte vinculación con el entorno urbano en el que se integra.

A diferencia de los grandes hoteles convencionales, este tipo de proyecto suele apostar por edificios singulares, un número reducido de habitaciones y una experiencia más cuidada, dirigida a visitantes que buscan algo más que una estancia funcional.

La elección de la Casa Maestre aporta al futuro hotel un valor añadido ligado al patrimonio urbano y a la vida del casco antiguo. La plaza San Francisco, situada en el corazón de la ciudad, permitirá al establecimiento integrarse en el recorrido cultural, comercial y gastronómico del centro, reforzando una oferta turística orientada a visitantes que buscan estancias con personalidad, cercanía al patrimonio y conexión directa con la Cartagena histórica.

Cabe recordar que la Casa Maestre es uno de los edificios modernistas más emblemáticos de Cartagena. Situada en la plaza San Francisco, en pleno centro histórico, fue proyectada a comienzos del siglo XX por Marceliano Coquillat y Víctor Beltrí por encargo del empresario y político José Maestre Pérez.

La Casa Maestre destaca por una arquitectura de inspiración modernista, próxima a modelos del modernismo catalán. Su fachada de piedra, organizada en torno a un eje central, mantiene un marcado ritmo compositivo y conserva algunos de sus elementos más singulares, como el mirador curvilíneo central y la puerta principal de estilo neorrococó.

El edificio fue propiedad de la familia Maestre hasta la Guerra Civil, etapa en la que fue incautado por las autoridades republicanas y utilizado como sede del Partido Comunista. Tras el conflicto, la vivienda fue restituida a sus antiguos propietarios, aunque las dificultades económicas de la posguerra llevaron a su venta en marzo de 1940 al Banco Hispano Americano por 500.000 pesetas.

Esa nueva etapa bancaria alteró de forma significativa el interior del inmueble, ya que la entidad vació buena parte de sus espacios interiores, aunque se conservaron la fachada, una sala del primer piso, las vidrieras lucernarias y la escalera original.