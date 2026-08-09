La alegría se apodera de Perín en el 'Día del Burro'

Las fiestas patronales de la diputación cartagenera de Perín comenzaron el pasado 25 de julio y desde entonces han estado marcadas por la alegría de sus habitantes. El pasado 8 de agosto se celebró, por la tarde y la noche, una de las jornadas centrales de estas semanas de celebración: el 'Día del Burro'. De esta forma se le llama a la XXVI Subida de Lucero al campanario.

Durante la subida el pueblo se llenó de música, trajes llamativos y excéntricos de todos los tipos y, por supuesto, carrozas. El desfile comenzó a las 19.00 con la del Gran Lucero Prix, una dedicada al famoso concurso televisivo que se emite durante algunos veranos en televisión española.

Tras esta, vino la charanga que estuvo compuesta por la Agrupación Musical Cartagena 1990 y que se encargó de interpretar canciones como Superestrella, de Aitana; Mojadita, de Lola Índigo; Nos queda mucha tortilla por comer, la cancióndel Mundial 2026; Un beso y una flor, de Nino Bravo; Vivir asi es morir de amor, de Camilo Sexto; y El golpito, La graciosa y Mi borracho, de Quevedo.

Pero, sobre todas ellas, destacó el popular pasodoble ‘Perinero:Este es mi pueblo’, el himno dedicado a Perín y al campo cartagenero compuesto en 1983 porel autor local Salvador Pérez Martínez ‘Peremar’.

A continuación, fue la carroza que portó a Lucero cubierto con una bufanda y una banderade España. Detrás de la misma le siguieron Galifa y Olé, caracterizada con hombres ataviados con detalles taurinos y mujeres vestidas de faralaes; Jurassic Perín, con dos personas dentro de un disfraz de dinosaurio; Períncaña y España, con carteles de supuestas corridas de toros celebradas de Perín y chicos con monteras en sus cabezas.

Les siguieron las carrozas Perin Bross, con mujeres y niños vestidos como el personaje del popular videojuego Super Mario; Mercaburro, simulando un supermercado que, incluso, llevaba una caja registradora y un carrode servicio de limpieza; PerínImperium Festival, con nombres de míticos grupos de rock y heavy metal y, cerrando el cortejo, Egipto, todos con vestimentas de la antiguo imperioque gobernó la cuenca del río Nilo hace más de 4000 años.

Una vez finalizó el desfilese procedió a llevar a Lucero a la puerta de la iglesia y Pepi Méndez, presidenta de la Junta Municipal de Perín, pronunció el ‘bando del burro’. En el mismo afirmó: "Si algo que hace grande esta fiesta y merece nuestra ovación sois vosotros, los vecinos, que mantenéis viva la tradición. Porque podránpasar muchos años y cambiarel mundo alrededor pero, mientras suba Lucero, seguirá viva nuestra ilusión".

Acto seguido, Julio Ros Agüera subió a Lucero mediante una cuerdaal campanario de la iglesia mientras un vecino imitaba los rebuznos del burro. Una vez llegó a lo alto y se comió el cerrajón, toda la plaza irrumpió en aplausos por la culminación de la histórica leyenda.

Durante toda la tarde se habilitó la cantina y, por la noche, servicio de cena. También hubo un food truck. La jornada concluyó con un baile amenizado por el conjunto La Prima que interpretó diferentes géneros de música como canción española, pop, rock y reguetón.

Entre los asistentes se encontraron Paqui Martínez Sotomayor, concejal de Festejos; Bartolomé Gimeno, presidente de la Asociación de Vecinos de Perín; Antonio Martínez Díaz; gerente de la empresa Mardy; el apicultor Álvaro Pérez, popularmente conocido como ‘Apiperez’; y Salvador Lara, presidente del Partido Cartagenerista; entre otros.

El ‘Día de Burro’ tiene su origen en una leyenda popular ancestral según la cual salió un cerrajón en el campanario de la iglesia de Perín. Con la finalidad de quitarlo, la ‘Mesa de mentes pensantes’ de la época decidió eliminar el arbusto subiendo un burro para que se lo comiera. Para ello, ataron al animal con una soga en el cuello y, después de comerse el cerrajón, finalizó ahogándose.

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Las fiestas están organizadas por la Asociación de Vecinos de Perín con la colaboración de la Junta Municipal y de la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Cartagena. Las fiestas permanecerán activas en esta localidad hasta el próximo 16 de agosto