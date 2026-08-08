PSOE y MC exigen transparencia sobre los informes arqueológicos del Monte Sacro en Cartagena

El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena en el Monte Sacro levanta las suspicacias de la oposición que temen que sea convierta en definitivo y achacan al Ejecutivo local falta de transparencia.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, denuncia que la alcaldesa Noelia Arroyo “será recordada como la alcaldesa que sepultó los restos arqueológicos del Monte Sacro” y exige conocer los resultados de las catas arqueológicas realizadas en 2021.

“La alcaldesa anunció que iba a recuperar el patrimonio y no invirtió ni un euro. Ahora debe explicar por qué ha cambiado su política, qué se encontró y qué se hizo con esos 300.000 euros”, señala el portavoz socialista.

Torres critica el proyecto municipal para construir un aparcamiento provisional en el barrio del Monte Sacro, una actuación que, según el PSOE, supondría enterrar restos arqueológicos en una de las zonas con mayor valor patrimonial del casco histórico. El edil ha recordado que diversos colectivos de defensa del patrimonio se han unido a las denuncias contra esta iniciativa.

“Todos sabemos que una vez que los restos arqueológicos queden sepultados nunca se recuperarán”, advierte Torres, que también ha cuestionado las declaraciones de la alcaldesa sobre el interés de promotores en la zona tras el anuncio del aparcamiento. A su juicio, “lo importante no es cuántos promotores llaman al Ayuntamiento porque se va a hacer un aparcamiento, sino los motivos por los que se entierra un patrimonio que es de todos los cartageneros”.

“Hablan de provisionalidad, pero después sus declaraciones les delatan. Diego Ortega decía que para excavar había que levantarlo todo y cerrarlo, y, en lugar de buscar financiación y hacerlo, han decidido sepultar los restos arqueológicos bajo un aparcamiento. Ese es su proyecto y esa es su apuesta por el patrimonio de Cartagena”, afirma Torres.

El PSOE sostiene que el Gobierno local pretende destinar 1,4 millones de euros a una actuación provisional “sin justificar y al margen del planeamiento vigente”, mientras sigue aplazando la recuperación definitiva del Monte Sacro.

“Es imprescindible actuar en el Monte Sacro después de tantos años de abandono, pero Cartagena no necesita otro parche ni que se despilfarre más dinero municipal”, indica Torres, que reclama un proyecto integral para el barrio que incluya la recuperación de los restos arqueológicos, vivienda asequible y espacios sociales, culturales y universitarios.

Por su parte, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, denuncia la “grave falta de transparencia” y el “oscurantismo sistemático” con el que, según afirma, el Gobierno local está gestionando el proyecto.

Giménez Gallo exige la publicación inmediata del informe de la Comisión Técnica del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico, fechado el 4 de agosto de 2025, o la paralización de las obras si ese documento no existe o no ha sido facilitado.

“No vamos a tolerar que el Gobierno local siga gobernando a espaldas de la ciudadanía y hurtando información clave”, afirma, añadiendo que "exigimos la publicación inmediata del informe de agosto de 2025 sobre el Monte Sacro”.

MC considera que no se puede ejecutar un proyecto en una de las cinco colinas fundacionales de Cartagena sin hacer públicos los dictámenes técnicos esenciales. La formación sostiene que esos informes deben ser conocidos tanto por la ciudadanía como por la corporación municipal y el consejo de administración de Casco Antiguo de Cartagena, S.A.

“El oscurantismo con los papeles solo busca tapar que están cambiando el patrimonio de todos por un proyecto mediocre de mínimas intervenciones”, remarca Giménez Gallo.

MC anuncia que presentará una moción en el próximo Pleno municipal para exigir la suspensión del aparcamiento, la pista deportiva y el parque canino mientras no se entregue toda la documentación técnica del expediente.

La iniciativa reclama también reorientar la inversión hacia la recuperación arqueológica del cerro, el depósito de aguas, el molino y el Baluarte de Berwick, además de integrar el Monte Sacro en el Plan Especial del Casco Histórico.

“El patrimonio de Cartagena no se puede gestionar con secretismos ni con parches”, concluye Giménez Gallo, que ha pedido al Gobierno local que “abra los cajones, entregue los informes y rectifique para devolver al Monte Sacro la dignidad histórica que se le está negando”.

Frente a estas críticas, la alcaldesa, Noelia Arroyo, defiende la actuación municipal y asegura que se trata del primer trabajo efectivo del Ayuntamiento en el Monte Sacro en tres décadas.

Arroyo explica que el objetivo de la intervención es acabar con el aislamiento de este espacio dentro del casco histórico y abrirlo a la ciudad. Según la primera edil, este proyecto supone una intervención provisional sin renunciar al desarrollo posterior del Monte Sacro. “La principal ventaja de este proyecto es que estamos preparando el Monte Sacro para su desarrollo definitivo”, afirma, vinculando ese futuro a usos residenciales, vivienda y posibles residencias de estudiantes.

La regidora municipal defiende que la recuperación del espacio deberá hacerse manteniendo las excavaciones arqueológicas obligatorias y la protección del patrimonio. En ese sentido, acusa a la oposición de faltar a la verdad cuando sostiene que el Gobierno local quiere limitar el futuro del cerro a un aparcamiento, un espacio deportivo y un parque canino.

“Cuando he escuchado que la actuación es hacer ahí un aparcamiento, un espacio deportivo, un parque canino y renunciar al desarrollo residencial posterior, también se está mintiendo”, señala Arroyo. “Lo que estamos haciendo es ir dando las bases de ese desarrollo”, añade.

La alcaldesa también ha defendido que la actuación busca generar seguridad jurídica y urbana para atraer inversión privada.

“Esta actuación mejora las condiciones para atraer inversión privada”, señala Arroyo, que ha puesto como ejemplo un edificio de la Muralla de Tierra que, según indicó, llevaba años parado.

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“Queremos devolver vida al Monte Sacro, queremos crear viviendas, queremos atraer nuevos vecinos, recuperar patrimonio y completar esa trama urbana del casco histórico”, concluye.