Litoral repone la arena en la playa de Los Nietos en Cartagena por petición vecinal

Ante las quejas de algunos vecinos por el aspecto de la playa de Los Nietos en los últimos días, el concejal de Litoral del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés, explica que recientemente se ha extendido más arena en una zona de la playa de Los Nietos procedente del propio entorno. En concreto fue extraída de la zona hace unos meses durante las tareas de remangado que se desarrollaron, tal y como marca la norma.

Algunos vecinos han cuestionado su aspecto húmedo, asociándolo con el 'fango', si bien Valdés detalla que esa situación responde a que todavía se encuentra en proceso de secado y acondicionamiento y que en pocos días estará integrada. Aún así el edil ha querido lamentar las molestias puntuales ocasionadas, pero señalando que simplemente se corresponde con un paso intermedio de los trabajos y no al estado final en el que quedará la playa durante el verano.

El concejal concreta que los servicios técnicos de Litoral ya tienen previsto actuar sobre la zona para rastrillar, batir y preparar la arena, como se hace habitualmente en las playas.

La actuación se realizó, según indica, tras una petición vecinal para mejorar una zona de mucha afluencia, próxima a un chiringuito, donde se reclamaba una superficie más uniforme. “Todo lo que nos piden los vecinos lo atenderemos lo antes posible”, afirma el edil, que enmarca esta intervención dentro de las actuaciones de mantenimiento del litoral.

El concejal aclara que la arena utilizada fue retirada anteriormente de la misma playa y almacenada para poder responder a necesidades puntuales o a posibles contingencias, como temporales, lluvias intensas o pérdidas de arena.

En concreto, señala que parte de ese material se encuentra acopiado en la zona de entrada del club de regatas, preparado para su uso cuando sea necesario.

Sobre el aspecto húmedo de la arena, Valdés explica que es algo habitual cuando se trabaja con material acumulado o extraído de capas inferiores.

El responsable municipal de Litoral señala que la arena fue extendida este miércoles y que el jueves ya estaba seca en algunas zonas, lo más probable es que un plazo aproximado de tres o cuatro días mejore su aspecto, aunque advierte de que la zona tiene tránsito y requiere el trabajo de maquinaria para quedar preparada.

Valdés se desplazó personalmente este jueves a la zona para explicar la actuación a los vecinos y trasladarles que el objetivo es mejorar la playa, no dejarla en mal estado.

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El concejal concluye que el Ayuntamiento seguirá atendiendo las peticiones vecinales en Los Nietos y en el resto del litoral, dentro de las posibilidades técnicas y de las limitaciones marcadas. "Todo lo que nos piden los vecinos, lo atenderemos lo antes posible", concluye Valdés.