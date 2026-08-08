El antiguo centro de Salud de San Antón a un paso de convertirse en un hotel de asociaciones sociosanitarias en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ya ha redactado el proyecto de obras para la creación de un Hotel de Asociaciones Sociosanitarias en San Antón, una actuación prevista en el inmueble situado en la calle Recoletos, es decir el antiguo centro de salud del barrio.

La transformación del inmueble ha salido a licitación con un presupuesto base de licitación asciende a 1.999.831,05 euros, IVA incluido, por lo que el presupuesto de ejecución material es de 1.388.868,01 euros.

La obra, que cuenta con un plazo de ejecución previsto de 15 meses, está cofinanciada al 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del proyecto 1.3 Nodos “NEB” del PAI “RE-CREA”.

El inmueble se ubica en un solar de 1.083 metros cuadrados, con una superficie construida total de 971,04 metros cuadrados sobre rasante. El edificio proyectado tendrá dos plantas y se destinará a uso administrativo, identificado en la documentación urbanística como centro de asociaciones.

El proyecto contempla una ocupación de 686,60 metros cuadrados, equivalente al 63,40% de la parcela.

El edificio dispondrá de espacios destinados a uso administrativo, zonas de despachos y oficinas, salas de espera, vestíbulo, aseos, baños, vestuarios, almacén de residuos y una cocina. La documentación técnica también diferencia una zona principal y dos locales administrativos.

La actuación incorpora medidas de accesibilidad, con cuatro servicios higiénicos accesibles, tres cabinas de vestuario accesibles, tres aseos de vestuario accesibles y tres duchas accesibles. También se proyecta la instalación de un ascensor accesible con dos paradas y capacidad para cinco personas.

El edificio contará con suministro eléctrico, abastecimiento de agua, evacuación a la red pública de alcantarillado, telecomunicaciones, ventilación, climatización, agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración. El proyecto incluye además instalación anti-intrusión y sistemas de protección contra incendios.

En materia constructiva, la memoria prevé una estructura de hormigón armado, cimentación mediante zapatas aisladas y forjado unidireccional.

Las fachadas se proyectan con acabado de mortero monocapa, mientras que la cubierta transitable contará con pavimento de gres antideslizante y la cubierta no transitable tendrá acabado de grava. En el interior, el proyecto prevé pavimento de gres porcelánico en los locales, peldañeado de mármol nacional en las escaleras, alicatado de gres en baños y aseos, y placas de yeso laminado con acabado de pintura lisa en paredes interiores, tabiquerías y techos.

También dispondrá de soluciones de aislamiento térmico y acústico en fachadas, medianeras, cubiertas y particiones interiores, así como ventanas de aluminio con rotura de puente térmico. El objetivo es adaptar el inmueble a las exigencias de seguridad, accesibilidad, salubridad, protección frente al ruido y eficiencia energética previstas en la normativa técnica.

En cuanto a seguridad, el proyecto contempla una ocupación total estimada de 117 personas para los usos administrativos previstos y una dotación de protección contra incendios formada por extintores, sistema de alarma manual y sistema de detección y alarma.

Noticias relacionadas

El nuevo equipamiento permitirá que cada entidad disponga de espacios propios para desarrollar sus programas y, al mismo tiempo, comparta recursos y zonas comunes, favoreciendo la colaboración entre asociaciones que trabajan con colectivos diferentes, pero con necesidades sociales similares. Entre las entidades que desarrollarán su actividad en estas instalaciones se encuentran AFAL Cartagena, la Asociación de Parkinson y la Asociación TP.