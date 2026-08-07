El Foro por el Patrimonio de Cartagena rechaza que el Monte Sacro se convierta en un aparcamiento

El Foro por el Patrimonio de Cartagena manifiesta su “profunda preocupación” por la propuesta municipal de destinar parte del Monte Sacro a un aparcamiento en superficie, una actuación que la entidad considera incompatible con el valor histórico, arqueológico y patrimonial de este enclave.

El colectivo recuerda que el Monte Sacro “no es un solar vacío ni un espacio residual”, sino una de las cinco colinas fundacionales de Cartagena y parte del Conjunto Histórico protegido. Por ello, defiende que cualquier intervención en este espacio debe orientarse a su recuperación, investigación, conservación y puesta en valor.

Según el Foro, la propuesta resulta especialmente preocupante porque se plantea durante el período de información pública del nuevo Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico. A su juicio, un instrumento concebido para proteger y revitalizar el casco histórico no debería comenzar consolidando un aparcamiento en uno de los espacios de mayor sensibilidad patrimonial de la ciudad.

La entidad considera que esta actuación abre además un debate más amplio sobre el modelo de ciudad que defiende el equipo de Gobierno. “Una ciudad que aspira a recuperar y poner en valor su patrimonio no puede responder de forma improvisada a necesidades coyunturales sacrificando espacios estratégicos para su desarrollo futuro”, señala el Foro.

El colectivo sostiene que Cartagena necesita un proyecto urbano que priorice la recuperación de población residente en el centro histórico, impulse la rehabilitación y la vivienda, incremente los espacios verdes, conecte y ponga en valor sus yacimientos arqueológicos y convierta el patrimonio en un motor de desarrollo económico, cultural y social.

El Foro también advierte del riesgo de que una actuación presentada como provisional acabe consolidándose con el paso del tiempo. En su opinión, eso podría hipotecar durante años un enclave llamado a desempeñar un papel fundamental en la regeneración urbana del casco histórico.

La entidad considera necesario abrir un debate sobre la política patrimonial desarrollada en los últimos años. Según el Foro, la sucesión de decisiones puntuales, sin una estrategia global claramente definida, transmite una imagen de actuación “errática e improvisada” incompatible con la gestión de un patrimonio histórico de la relevancia del cartagenero.

Por todo ello, el Foro por el Patrimonio de Cartagena anuncia que presentará alegaciones al Plan Especial y solicita la apertura de un proceso real de diálogo con entidades vecinales, profesionales, universitarias y sociales.

El objetivo, según el colectivo, debe ser construir un proyecto compartido para el Conjunto Histórico que responda al interés general y sitúe la protección del patrimonio en el centro de la planificación urbana.

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“El Monte Sacro merece convertirse en un referente de recuperación patrimonial, investigación arqueológica y regeneración urbana”, concluye el Foro, que considera que reducirlo a una explanada para el estacionamiento de vehículos supondría “una oportunidad perdida para Cartagena”.