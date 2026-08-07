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Cartagena habilita autobús lanzadera gratuito a Cabo de Palos por el festival Cabo de Pop
El vehículo se habilitará para los próximos 14 y 15 de agosto, coincidiendo con la celebración del evento
Para facilitar el acceso al festival Cabo de Pop, el Ayuntamiento de Cartagena ha informado de que habilitará un autobús lanzadera gratuito para los próximos 14 y 15 de agosto, cuando se celebra el evento.
Asimismo,aclararon que este vehículo se encontrará entre el aparcamiento de Las Dunas y la explanada del faro de Cabo de Palos. La idea del Ejecutivo municipal con esta medida es que los asistentes puedan dejar sus vehículos en el aparcamiento disuasorio y desplazarse hasta el recinto de los conciertos sin coste.
Este medio de transporte público, sin embargo, funciona de forma independiente al festival. Se encuentra circulando durante el verano los viernes, sábados y domingos con una frecuencia de paso de 30 minutos entre el aparcamiento disuasorio de Cabo de Palos y el entorno del faro.
Por otra parte, dada la presión del tráfico y del estacionamiento, el Consistorio recomienda el uso de este servicio, especialmente durante los fines de semana y las horas de mayor afluencia. También recuerdan que el aparcamiento tiene más de 200 plazas.
El Gobierno de Cartagena destacó en una nota de prensa que la lanzadera forma parte de las medidas impulsadas por el Consorcio de La Manga para mejorar la movilidad y la accesibilidad en Cabo de Palos y La Manga durante el verano, junto con la ampliación del servicio municipal de bicicletas eléctricas compartidas, que cuenta con hasta 70 unidades distribuidas en distintos puntos del litoral.
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