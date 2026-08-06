Vox denuncia la "dejadez de funciones de las administraciones" tras el último desembarco de una narcolancha en las costas de Cartagena

Ante la llegada de 'narcolanchas' a plena luz del día a las playas de Cartagena Vox denuncia públicamente "la grave situación de inseguridad" que se vive en el litoral. Desde la misma playa de El Portús, donde se protagonizó uno de sus últimos desembarcos para reponer combustible, el portavoz del grupo municipal, Gonzalo López Pretel, acompañado por el portavoz de la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, califció de “inadmisible” que las costas del municipio se hayan convertido en un punto habitual de repostaje, apoyo logístico y desembarco de mercancías ilícitas y personas.

“Una narcolancha llega impunemente, tranquilamente, con vecinos y bañistas en la playa, a recargar combustible para seguir haciendo su trabajo, ya sea traer droga o personas. Nuestras costas se han convertido en un punto de suministro y desembarco, y no lo podemos consentir”, aseveró López Pretel.

El líder local de la formación de Abascal señaló directamente a las administraciones públicas competentes como "responsables del abandono en la vigilancia del litoral, acusándolas de "poner en riesgo" la integridad física de los ciudadanos que acuden a disfrutar de las playas cartageneras.

“Esto ocurre porque hay complicidad y dejadez de funciones. Se está poniendo en riesgo a los bañistas, a las personas y a toda la sociedad», aseguró López Pretel.

Desde la formación remarcaron que "la falta de medios" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "está permitiendo que estas redes delictivas actúen con total impunidad en la comarca".

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López Pretel concluyó exigiendo un giro absoluto en las políticas de seguridad y control de fronteras: “Es necesario que Vox llegue y le dé la vuelta como un calcetín a las políticas actuales. Hay que actuar con determinación para volver a recuperar nuestras playas, nuestras costas y nuestra forma de vida”.