Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hermana crimen machista MurciaUMU cáncer estudioSoterramiento MurciaEclipse 2027 MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

Seguridad

Vox denuncia la "dejadez de funciones de las administraciones" tras el último desembarco de una narcolancha en las costas de Cartagena

López Pretel exige más medios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan poner fin a la "impunidad" de los traficantes de droga y de personas

López Pretel y Martínez Alpañez en la playa de la Rambla de El Portús en Cartagena

López Pretel y Martínez Alpañez en la playa de la Rambla de El Portús en Cartagena / Vox

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juana Martínez

Juana Martínez

Ante la llegada de 'narcolanchas' a plena luz del día a las playas de Cartagena Vox denuncia públicamente "la grave situación de inseguridad" que se vive en el litoral. Desde la misma playa de El Portús, donde se protagonizó uno de sus últimos desembarcos para reponer combustible, el portavoz del grupo municipal, Gonzalo López Pretel, acompañado por el portavoz de la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, califció de “inadmisible” que las costas del municipio se hayan convertido en un punto habitual de repostaje, apoyo logístico y desembarco de mercancías ilícitas y personas.

“Una narcolancha llega impunemente, tranquilamente, con vecinos y bañistas en la playa, a recargar combustible para seguir haciendo su trabajo, ya sea traer droga o personas. Nuestras costas se han convertido en un punto de suministro y desembarco, y no lo podemos consentir”, aseveró López Pretel.

El líder local de la formación de Abascal señaló directamente a las administraciones públicas competentes como "responsables del abandono en la vigilancia del litoral, acusándolas de "poner en riesgo" la integridad física de los ciudadanos que acuden a disfrutar de las playas cartageneras.

“Esto ocurre porque hay complicidad y dejadez de funciones. Se está poniendo en riesgo a los bañistas, a las personas y a toda la sociedad», aseguró López Pretel.

Desde la formación remarcaron que "la falta de medios" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "está permitiendo que estas redes delictivas actúen con total impunidad en la comarca".

Noticias relacionadas

López Pretel concluyó exigiendo un giro absoluto en las políticas de seguridad y control de fronteras: “Es necesario que Vox llegue y le dé la vuelta como un calcetín a las políticas actuales. Hay que actuar con determinación para volver a recuperar nuestras playas, nuestras costas y nuestra forma de vida”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de La Azohía se concentran para exigir que el antiguo cuartel se destine a usos públicos
  2. Navantia ofrece 12 vacantes para titulados superiores en su centro de Cartagena
  3. Un vecino de Los Mateos presenta una denuncia penal por la entrada de polvo contaminado en su casa en Cartagena
  4. La casa de Barceló Ballester será un espacio cultural en el Ensanche
  5. Cartagena activa la vigilancia tras detectar el avispón oriental junto al Teatro Romano
  6. La Mancomunidad destina casi un millón de euros en renovar el acueducto de Perín en Cartagena
  7. Cabo de Palos recuerda el trágico hundimiento del ‘Sirio’ hace 120 años
  8. Santa María de Gracia, 75 años de culto en Cartagena

Cartagena habilita autobús lanzadera gratuito a Cabo de Palos por el festival Cabo de Pop

Cartagena habilita autobús lanzadera gratuito a Cabo de Palos por el festival Cabo de Pop

Capturan en Cartagena a un fugitivo reclamado por Estados Unidos desde hace 40 años

Capturan en Cartagena a un fugitivo reclamado por Estados Unidos desde hace 40 años

El Foro por el Patrimonio de Cartagena rechaza que el Monte Sacro se convierta en un aparcamiento

El Foro por el Patrimonio de Cartagena rechaza que el Monte Sacro se convierta en un aparcamiento

Davante en Cartagena: cuando estudiar FP impulsa el empleo real

Vox denuncia la "dejadez de funciones de las administraciones" tras el último desembarco de una narcolancha en las costas de Cartagena

Vox denuncia la "dejadez de funciones de las administraciones" tras el último desembarco de una narcolancha en las costas de Cartagena

Delincuencia urbana y multirreincidencia, principales objetivos del nuevo comisario de Policía Nacional en Cartagena

Delincuencia urbana y multirreincidencia, principales objetivos del nuevo comisario de Policía Nacional en Cartagena

Cartagena impulsa un Plan de Ordenación de Playas para regular sus usos

Cartagena impulsa un Plan de Ordenación de Playas para regular sus usos

Un vecino de Los Mateos presenta una denuncia penal por la entrada de polvo contaminado en su casa en Cartagena

Un vecino de Los Mateos presenta una denuncia penal por la entrada de polvo contaminado en su casa en Cartagena
Tracking Pixel Contents