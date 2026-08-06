Un vecino de Los Mateos presenta una denuncia penal por la entrada de polvo contaminado en su casa en Cartagena
La denuncia pide medidas cautelares urgentes por la actuación en la parcela municipal, cuyos trabajos fueron parados por la Inspección de trabajo
Un vecino de Los Mateos ha presentado una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena por la entrada reiterada de polvo contaminado en su vivienda, procedente, según sostiene, de la parcela municipal contaminada, situada a poco metros de su vivienda.
El escrito, presentado a finales de julio, se dirige contra las personas físicas y jurídicas que puedan resultar responsables de la dirección, ejecución, vigilancia, control ambiental, gestión de residuos y adopción de medidas preventivas en la actuación. Los trabajos han sido promovidos por la sociedad municipal Casco Antiguo y están siendo ejecutados por la empresa adjudicataria.
El denunciante considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con creación de grave riesgo para la salud de las personas, sin perjuicio de otros delitos que pudieran apreciarse durante la investigación.
En el escrito, el vecino expone su especial vulnerabilidad sanitaria al estar en tratamiento y seguimiento oncológico, una situación que, según indica, hace especialmente necesario evitar exposiciones adicionales a sustancias cancerígenas, neurotóxicas o tóxicas sistémicas.
La denuncia recoge que el 15 de junio de 2026 se tomaron muestras de polvo depositado en el interior de su vivienda y en su terraza por un equipo de especialistas. Según los análisis independientes aportados, en esas muestras se detectó la presencia de metales como plomo, arsénico, cadmio, antimonio, manganeso, mercurio, níquel, cobre y zinc.
Entre los resultados incluidos en el escrito figuran 2.065 miligramos por kilo de plomo en la muestra de la terraza y 717 miligramos por kilo en el polvo del interior de la vivienda. También se recogen valores de arsénico, cadmio, mercurio y zinc, entre otros parámetros.
El propio denunciante precisa en su escrito que esos datos no acreditan por sí solos la autoría ni el origen exclusivo de la contaminación, cuestiones que pide investigar pericialmente.
No obstante, sostiene que sí demuestran que el polvo depositado en su domicilio contiene sustancias cuya exposición repetida resulta especialmente preocupante en su situación clínica.
La denuncia sitúa el origen del problema en la proximidad de la vivienda a la parcela municipal contaminada. El denunciante afirma que esa cercanía facilita que cualquier emisión de polvo alcance rápidamente terrazas, fachadas e interiores de las viviendas próximas.
Según relata, las obras de excavación, retirada y gestión de residuos y suelos contaminados comenzaron el 17 de enero de 2026. Desde entonces, ha observado movimientos de tierras, excavaciones, carga y descarga, circulación de maquinaria pesada, acopios y manipulación de tierras contaminadas sin apreciar, según su versión, medidas preventivas suficientes de confinamiento, humectación, captación de polvo, limpieza húmeda de viales, cubrición estanca de acopios o barreras efectivas frente a la dispersión por viento.
Asimismo, hace referencia a la agrupación de las tierras en aproximadamente 21 montículos y a la existencia de una fracción con amianto sometida a un procedimiento específico, pidiendo que se investiguen las razones técnicas, administrativas, contractuales y económicas por las que parte de esos materiales permanecieron acopiados durante meses en la parcela.
La denuncia también afirma que, según ha podido conocer el denunciante, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social acordó el 15 de junio de 2026 la paralización de las obras por presuntas irregularidades en materia de seguridad y salud de los trabajadores y prevención de riesgos laborales, relacionadas, entre otros extremos, con la exposición al polvo generado durante los trabajos.
Pese a esa paralización, el escrito sostiene que el riesgo continúa porque parte de los residuos y tierras contaminadas permanecerían expuestos a la intemperie o insuficientemente protegidos. El denunciante afirma que el polvo sigue depositándose en su terraza, en el mobiliario exterior y en el interior de su vivienda.
Entre las diligencias solicitadas al juzgado figuran una inspección judicial y policial inmediata de la parcela y su entorno residencial, un muestreo oficial bajo cadena de custodia, la valoración de su situación por el Instituto de Medicina Legal o por el médico forense y el requerimiento de documentación a Jumabeda, Casco Antiguo de Cartagena, Medio Ambiente, Salud Pública, Inspección de Trabajo y AEMET.
El vecino pide además medidas cautelares urgentes como mantener la paralización de los trabajos, prohibir cualquier movimiento que pueda generar polvo, ordenar el sellado y cubrición estanca de los acopios, aplicar humectación controlada, instalar barreras físicas eficaces, limpiar los viales con métodos húmedos o aspiración industrial, lavar ruedas y cubrir íntegramente los vehículos.
También solicita la retirada de los residuos peligrosos por gestor autorizado o, si no fuera posible de forma inmediata, su confinamiento integral y la presentación de un calendario urgente de retirada sometido a control judicial y técnico.
La denuncia reclama igualmente controles de partículas en aire y de depósito de polvo en el límite de la parcela y en los receptores residenciales, con comunicación periódica de resultados al juzgado y al denunciante.
El PSOE denuncia que los residuos peligrosos de Los Mateos continúan expuestos y al alcance de menores
El Grupo Municipal Socialista denuncia la grave situación de la parcela de Los Mateos, en la que "las irregularidades se repiten porque los residuos peligrosos se siguen almacenando de manera irregular, ya que no están adecuadamente confinados porque se han cubierto con finas láminas de plástico, que se han desplazado, dejando los materiales expuestos y, además, el cerramiento de la parcela ha desaparecido en algunas zonas, por lo que es fácilmente acceder a la misma".
Resaltan que "a esto se suma el hecho de que los niños juegan en las inmediaciones de esta zona, con el consiguiente riesgo para su salud, por la proximidad de los materiales contaminados que no están debidamente confinados, y a los que los menores pueden acceder fácilmente".
“Los vecinos han ampliado la denuncia que habían presentado ante el SEPRONA y han exigido al Ayuntamiento que actúe, garantizando el correcto cerramiento, así como vigilancia policial para impedir el acceso al recinto. Llevamos meses advirtiendo que las labores de descontaminación debían desarrollarse con todas las garantías ambientales y de seguridad y no se está haciendo. Sin embargo, el Gobierno municipal ha optado por mirar hacia otro lado mientras continúan acumulándose denuncias y advertencias sobre la forma en la que se está ejecutando esta actuación. Deben acabar con esta pasividad y actuar, garantizando que no se pueda acceder a la parcela, así como la seguridad de los residentes, especialmente de los menores”, señala el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres.
"Lo que está ocurriendo es consecuencia directa de la falta de vigilancia y de control por parte del Gobierno de Noelia Arroyo. Desde el primer día advertimos que una actuación de esta naturaleza exigía la máxima supervisión y hoy comprobamos que las denuncias no dejan de aumentar mientras el Ayuntamiento permanece completamente desaparecido", señala Torres.
Para el PSOE resulta incomprensible que el Gobierno local no haya exigido el cumplimiento estricto de todas las medidas de seguridad durante unos trabajos que afectan a una zona urbana y que requieren una vigilancia permanente.
"No basta con anunciar una descontaminación. Hay que garantizar que esa descontaminación se realiza sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo", afirma el portavoz socialista.
El PSOE exige al Gobierno municipal que abandone "su actitud pasiva y asuma de una vez sus responsabilidades, reclamando de forma inmediata el restablecimiento de un cerramiento eficaz en todo el perímetro, el confinamiento adecuado de los residuos, el refuerzo de las medidas para evitar la dispersión de materiales contaminados y una supervisión permanente de los trabajos mientras dure la actuación".
"No podemos normalizar que una actuación destinada precisamente a eliminar un problema ambiental genere nuevas situaciones de riesgo por falta de control político y de vigilancia administrativa. Cartagena merece un Gobierno que actúe antes de que sea demasiado tarde y no uno que espere a que sean otros quienes denuncien lo que está ocurriendo", señala Torres, que recuerda que Arroyo compró esta parcela para hacer viviendas asequibles, tuvo que devolver la subvención de 1,6 millones de euros ante la imposibilidad de construirlas y además está siendo investigada por la fiscalía de medio ambiente y anticorrupción por todo el proceso de descontaminación.
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