Un vecino de Los Mateos presenta una denuncia penal por la entrada de polvo contaminado en su casa en Cartagena

Un vecino de Los Mateos ha presentado una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena por la entrada reiterada de polvo contaminado en su vivienda, procedente, según sostiene, de la parcela municipal contaminada, situada a poco metros de su vivienda.

El escrito, presentado a finales de julio, se dirige contra las personas físicas y jurídicas que puedan resultar responsables de la dirección, ejecución, vigilancia, control ambiental, gestión de residuos y adopción de medidas preventivas en la actuación. Los trabajos han sido promovidos por la sociedad municipal Casco Antiguo y están siendo ejecutados por la empresa adjudicataria.

El denunciante considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con creación de grave riesgo para la salud de las personas, sin perjuicio de otros delitos que pudieran apreciarse durante la investigación.

En el escrito, el vecino expone su especial vulnerabilidad sanitaria al estar en tratamiento y seguimiento oncológico, una situación que, según indica, hace especialmente necesario evitar exposiciones adicionales a sustancias cancerígenas, neurotóxicas o tóxicas sistémicas.

La denuncia recoge que el 15 de junio de 2026 se tomaron muestras de polvo depositado en el interior de su vivienda y en su terraza por un equipo de especialistas. Según los análisis independientes aportados, en esas muestras se detectó la presencia de metales como plomo, arsénico, cadmio, antimonio, manganeso, mercurio, níquel, cobre y zinc.

Entre los resultados incluidos en el escrito figuran 2.065 miligramos por kilo de plomo en la muestra de la terraza y 717 miligramos por kilo en el polvo del interior de la vivienda. También se recogen valores de arsénico, cadmio, mercurio y zinc, entre otros parámetros.

El propio denunciante precisa en su escrito que esos datos no acreditan por sí solos la autoría ni el origen exclusivo de la contaminación, cuestiones que pide investigar pericialmente.

No obstante, sostiene que sí demuestran que el polvo depositado en su domicilio contiene sustancias cuya exposición repetida resulta especialmente preocupante en su situación clínica.

La denuncia sitúa el origen del problema en la proximidad de la vivienda a la parcela municipal contaminada. El denunciante afirma que esa cercanía facilita que cualquier emisión de polvo alcance rápidamente terrazas, fachadas e interiores de las viviendas próximas.

Según relata, las obras de excavación, retirada y gestión de residuos y suelos contaminados comenzaron el 17 de enero de 2026. Desde entonces, ha observado movimientos de tierras, excavaciones, carga y descarga, circulación de maquinaria pesada, acopios y manipulación de tierras contaminadas sin apreciar, según su versión, medidas preventivas suficientes de confinamiento, humectación, captación de polvo, limpieza húmeda de viales, cubrición estanca de acopios o barreras efectivas frente a la dispersión por viento.

Asimismo, hace referencia a la agrupación de las tierras en aproximadamente 21 montículos y a la existencia de una fracción con amianto sometida a un procedimiento específico, pidiendo que se investiguen las razones técnicas, administrativas, contractuales y económicas por las que parte de esos materiales permanecieron acopiados durante meses en la parcela.

La denuncia también afirma que, según ha podido conocer el denunciante, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social acordó el 15 de junio de 2026 la paralización de las obras por presuntas irregularidades en materia de seguridad y salud de los trabajadores y prevención de riesgos laborales, relacionadas, entre otros extremos, con la exposición al polvo generado durante los trabajos.

Pese a esa paralización, el escrito sostiene que el riesgo continúa porque parte de los residuos y tierras contaminadas permanecerían expuestos a la intemperie o insuficientemente protegidos. El denunciante afirma que el polvo sigue depositándose en su terraza, en el mobiliario exterior y en el interior de su vivienda.

Entre las diligencias solicitadas al juzgado figuran una inspección judicial y policial inmediata de la parcela y su entorno residencial, un muestreo oficial bajo cadena de custodia, la valoración de su situación por el Instituto de Medicina Legal o por el médico forense y el requerimiento de documentación a Jumabeda, Casco Antiguo de Cartagena, Medio Ambiente, Salud Pública, Inspección de Trabajo y AEMET.

El vecino pide además medidas cautelares urgentes como mantener la paralización de los trabajos, prohibir cualquier movimiento que pueda generar polvo, ordenar el sellado y cubrición estanca de los acopios, aplicar humectación controlada, instalar barreras físicas eficaces, limpiar los viales con métodos húmedos o aspiración industrial, lavar ruedas y cubrir íntegramente los vehículos.

También solicita la retirada de los residuos peligrosos por gestor autorizado o, si no fuera posible de forma inmediata, su confinamiento integral y la presentación de un calendario urgente de retirada sometido a control judicial y técnico.

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La denuncia reclama igualmente controles de partículas en aire y de depósito de polvo en el límite de la parcela y en los receptores residenciales, con comunicación periódica de resultados al juzgado y al denunciante.