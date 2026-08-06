Delincuencia urbana y multirreincidencia, principales objetivos del nuevo comisario de Policía Nacional en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena y la Comisaría de la Policía Nacional siguen fortaleciendo sus vínculos de colaboración para garantizar la seguridad ciudadana. La alcaldesa, Noelia Arroyo, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, recibió este jueves en el Palacio Consistorial al nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en la ciudad, el cartagenero José Javier Morote Ortiz, en una visita de cortesía institucional en la que también ha participado el jefe superior de Policía de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo.

Durante la recepción, se ha destacado la estrecha trayectoria de cooperación entre la Policía Nacional y la Policía Local, al tiempo que se ha dado la bienvenida a Morote en su regreso a casa para asumir la dirección de una de las comisarías más importantes del país.

La primera edil trasladó el respaldo de toda la corporación municipal al nuevo mando policial, subrayando el valor añadido de su arraigo con la ciudad: “Hemos querido transmitirle el cariño y el respaldo de todos los cartageneros a esa relación tan estrecha de colaboración que mantenemos desde el Ayuntamiento. Lo hacemos con mucha ilusión y orgullo porque Javier es cartagenero, regresa a casa para asumir esta gran responsabilidad. Cuenta con el conocimiento del territorio, 30 años de experiencia en la Policía Nacional y un vínculo emocional muy profundo que sumará a su labor diaria”.

Además, ha recordado que el Consistorio continuará reforzando los medios y plantilla de la Policía Local para mantener la eficacia en los dispositivos conjuntos.

Por su parte, el jefe superior de Policía de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, puso en valor el relevo en la jefatura tras la jubilación del anterior comisario, Damián Romero, señalando que “había que buscar a la persona idónea y Javier Morote lo es”. Del Olmo ha agradecido a la regidora la recepción oficial tras la presentación previa realizada ante la Delegación del Gobierno.

El nuevo comisario jefe, Javier Morote, manifestó el honor que supone asumir la Comisaría de su ciudad natal y ha fijado sus prioridades de gestión: “Es un reto y un orgullo asumir esta responsabilidad. Vamos a seguir la línea de trabajo trazada sobre la base de la coordinación, la cooperación y la lealtad entre Administraciones para mejorar la seguridad de los cartageneros”. Morote ha señalado que la plantilla local se encuentra bien nutrida con más de 300 agentes y que la prioridad operativa se centrará en la delincuencia urbana, la multirreincidencia y el mantenimiento del principio de autoridad, además de ofrecer una respuesta cercana, empática y humanitaria a las demandas sociales y colectivos de la ciudad.

José Javier Morote Ortiz (Cartagena, 1973) ingresó en la Policía Nacional en 1996 como inspector de la Escala Ejecutiva. A lo largo de sus casi 30 años de carrera ha desempeñado destinos operativos en las jefaturas superiores de Baleares, Almería y la Región de Murcia, además de dirigir la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Brigada Local de Policía Judicial en Lorca.

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Tras su ascenso a comisario en 2020, ha estado al frente de las brigadas provinciales de Información, Seguridad Ciudadana y Policía Judicial en la Región. Posee una amplia experiencia en investigación criminal, prevención de la delincuencia, gestión de grandes dispositivos y asistencia a víctimas de violencia de género. En su hoja de servicios constan más de 170 felicitaciones públicas, diez condecoraciones civiles y militares —entre ellas cuatro Cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco— y el premio 'Hombre Igualitario' concedido por el Ayuntamiento de Lorca en 2018.