Cartagena impulsa un Plan de Ordenación de Playas para regular sus usos

El Ayuntamiento de Cartagena inicia los trámites para elaborar el futuro Plan de Ordenación de Playas, un instrumento previsto en la legislación regional que permitirá planificar de forma integral el litoral del municipio, ordenar los usos de cada playa y establecer criterios estables para su gestión y las concesiones de servicios turísticos.

La Junta de Gobierno Local acordó este jueves solicitar a la Comunidad Autónoma la autorización necesaria para que el Ayuntamiento pueda asumir la redacción del documento.

Uno de los principales beneficios del plan será ofrecer mayor seguridad a los empresarios que prestan servicios en las playas. La ordenación previa permitirá que hosteleros, concesionarios de hamacas, responsables de escuelas náuticas y otros operadores conozcan con antelación dónde podrán instalarse, qué superficie tendrán disponible, qué servicios estarán autorizados y cuáles serán las condiciones técnicas, ambientales y estéticas que deberán cumplir.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, señaló que “quien invierte en una explotación de playa necesita reglas claras desde el principio. Este plan permitirá reducir la incertidumbre, preparar mejor las licitaciones y evitar que los cambios lleguen cuando los contratos ya están adjudicados o la temporada está a punto de comenzar”.

Esta medida permitirá que los empresarios puedan calcular con mayor precisión sus inversiones, contratar personal con tiempo y modernizar sus instalaciones. También permitirá incorporar mejoras de accesibilidad, ahorro de agua y energía, gestión de residuos, digitalización y mayor integración de los establecimientos en el paisaje.

Junto a estas ventajas para el sector, el documento permitirá mejorar la gestión municipal. El Plan de Ordenación de Playas delimitará las distintas zonas del litoral, concretará los usos permitidos en cada una y establecerá las condiciones para su desarrollo.

Asimismo, regulará la ubicación de servicios públicos, instalaciones hosteleras, equipamientos deportivos, culturales y sociales, zonas de baño, canales para embarcaciones, accesos, paseos marítimos, aparcamientos e infraestructuras.

La propuesta responde a la diversidad del litoral cartagenero, donde conviven playas urbanas, calas naturales, espacios protegidos, núcleos turísticos y zonas destinadas a actividades náuticas tanto en el Mediterráneo como en el Mar Menor.

Para adaptar la planificación a esa realidad, el Ayuntamiento plantea estructurar el documento en tres ámbitos diferenciados: Litoral Oeste, Mar Menor y Mediterráneo Este.

El Ayuntamiento también ganará capacidad de planificación y coordinación, ya que el plan permitirá que todas las áreas municipales trabajen sobre un mismo modelo de litoral, programar las inversiones necesarias en accesos, paseos, aparcamientos, infraestructuras y servicios, y presentar ante la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado una propuesta global, cartografiada y técnicamente justificada.

“Nuestro objetivo no es reducir controles, sino planificar mejor. Cuando las reglas están definidas desde el principio, todos ganan: la administración trabaja con mayor agilidad, las empresas invierten con más confianza y los ciudadanos disfrutan de playas mejor ordenadas y con mejores servicios”, explicó la primera edil.

El documento servirá además para orientar las futuras inversiones públicas y facilitar la obtención de financiación de otras administraciones y de programas europeos destinados a la protección y modernización del litoral.

Por su parte, desde Estación Náutica Costa Cálida manifiestan su firme respaldo a la decisión del Consistorio de iniciar los trámites para la elaboración del Plan de Ordenación de Playas del municipio, ya que este hito supone la materialización de una histórica demanda que el sector empresarial y turístico de la comarca lleva años solicitando.

"Llevamos mucho tiempo reclamando una planificación seria que sustituya la incertidumbre y los retrasos que han lastrado al sector durante años", afirma David Caro, presidente de Estación Náutica Costa Cálida.

"Por fin vemos un compromiso firme para cambiar esa situación. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Cartagena que haya dado un paso al frente, escuchando al sector y liderando un proceso que permitirá dotar a nuestro litoral de mayor estabilidad, seguridad jurídica y una planificación adaptada a las necesidades reales de nuestras playas", asegura Caro.

Según defienden los Planes de Ordenación de Playas ya han sido implementados con notables resultados en otros municipios, demostrando ser la herramienta idónea para conciliar la actividad económica, los deportes náuticos y la preservación ambiental.

Desde la entidad se valora especialmente que el plan contemple una zonificación adaptada a la diversidad de la costa cartagenera, estructurada en tres ámbitos, lo que permitirá regular con antelación suficiente las áreas de baño, los canales de acceso para embarcaciones, las escuelas de vela y los servicios hosteleros según las necesidades específicas de cada zona.

"Contar con reglas claras y predecibles antes de que comience cada temporada es imprescindible para que los concesionarios e inversores apuesten por instalaciones de calidad, accesibles y sostenibles", añaden.

"Cartagena se equipará así a los destinos turísticos más avanzados, garantizando una experiencia excelente tanto para los vecinos como para los miles de visitantes que disfrutan de nuestra costa", asegura Caro.

A su juicio, esta iniciativa representa un avance decisivo para dotar de agilidad, transparencia y seguridad jurídica a un entorno clave para el desarrollo económico.

Asimismo, consideran que "se configura como una vía indispensable para canalizar y resolver las profundas trabas burocráticas, los continuos retrasos administrativos y la severa incertidumbre generada por los constantes cambios de criterio en la gestión de actividades en el litoral por parte de la Demarcación de Costas. Superar esta inestabilidad en la interpretación normativa es un paso fundamental para garantizar la viabilidad y la competitividad de las inversiones en la costa".

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Por último, afirman que Estación Náutica Costa Cálida será parte activa en la elaboración del Plan de Ordenación de Playas, colaborando de forma estrecha y coordinada con el Ayuntamiento para aportar la experiencia y el conocimiento del sector náutico y turístico. "Este trabajo conjunto permitirá desarrollar un documento consensuado, adaptado a la realidad del litoral y orientado a compatibilizar la protección del entorno con el desarrollo sostenible de las actividades náutico-deportivas y turísticas", concluyen.