Comienza la reforma de la estación de autobuses de Cartagena

Las obras de reforma de la estación de autobuses de Cartagena ya han comenzado. La actuación reorganizará por completo el edificio para concentrar todos los servicios destinados a los viajeros en la planta baja, mejorando la accesibilidad y reduciendo los recorridos hasta las dársenas. El proyecto cuenta con una inversión superior a 315.00 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según informó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La intervención creará un nuevo acceso peatonal a pie de calle y reunirá en un mismo nivel la venta de billetes, el punto de información, la cafetería, los aseos y las zonas de espera. También se mejorará la conexión con los andenes mediante un itinerario accesible, eliminando el recorrido actual que obliga a los usuarios a subir primero a la planta superior para acceder después a las dársenas.

La primera edil explicó que la reforma permitirá “concentrar en la planta baja todos los servicios destinados a los viajeros para mejorar la accesibilidad y reducir los recorridos hasta las dársenas", añadiendo que la actuación hará la estación “más cómoda y fácil de utilizar”.

La redistribución del edificio permitirá además liberar los cerca de 2.400 metros cuadrados de la primera planta, cuyo uso se cederá a la Universidad Politécnica.

Las obras incluyen además la remodelación del acceso al aparcamiento, la renovación del entorno inmediato de la estación, la adaptación de los aseos a la normativa de accesibilidad y la actualización de distintas instalaciones del edificio. La reforma estará finalizada antes de que concluya el año.

La regidora municipal remarcó que esta actuación se incluye dentro del plan municipal de modernización del transporte público. “Hemos renovado buena parte de la flota, reforzado líneas, aumentado frecuencias y mejorado las paradas y los sistemas de información”, señaló.

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Arroyo destacó que esas medidas ya se reflejan en el uso del servicio. En 2024 los autobuses urbanos superaron por primera vez los siete millones de viajeros, un millón más que el año anterior y alrededor de dos millones y medio más que al inicio del proceso de modernización del transporte público municipal.