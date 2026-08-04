Navantia ofrece 12 vacantes para titulados superiores en su centro de Cartagena

Navantia es una de las empresas aceleradoras de la Región, su crecimiento en cifras económicas, tamaño y relevancia dentro del sector en el que opera la han convertido en una compañía fundamental para la Región de Murcia.

En la línea de este crecimiento, impoulsado porque necesitan más fuerza de trabajo para sus nuevos proyectos, la desarrolladora de los submarinos de la serie 80 ofrece 12 plazas para titulados superiores en su centro de Cartagena.

No obstante, esta entidad naval se extiende mucho más allá del territorio regional, por lo que también ofrece vacantes en sus centros de Cádiz, A Coruña y Madrid. Concretamente, se encuentra dispuesta a recibir 46 candidaturas en la Bahía de Cádiz (31 en San Fernando, 11 en Puerto Real y 4 en Cádiz), 51 en Ría de Ferrol (A Coruña) y 22 en Madrid.

En total, y contando las de Cartagena, Navantia ha publicado en su Portal de Empleo unas 131 vacantes para "ingenieros, graduados y otros técnicos". El objetivo último es "reforzar sus equipos en todas sus áreas geográficas".

Los 12 nuevos puestos de Cartagena se orientan principalmente a "perfiles tecnológicos e industriales vinculados al negocio de los submarinos". Las areas son, de forma más específica, la ciberseguridad industrial, seguridad digital, Cloud y DevOps, arquitectura de datos, sistemas logísticos inteligentes, materiales, control y simulación, gestión de programas, producción y tecnologóas asociadas al hidrógeno.

Las candidaturas deberán presentarse en el Portal de Empleo de la web de Navantia

Desde 2019, el centro ha sumado más de 500 incorporaciones. Cabe resaltar que más allá de los puestos de trabajo que crea de forma directa esta entidad con su actividad, a su alrededor existe toda una red de startups y pymes que colaboran en sus proyectos y que, por tanto, hacen crecer la oferta laboral. Se trata de sociedades más pequeñas que aportan conocimiento específico de áreas a las que un 'coloso' como Navantia le cuesta llegar.

EL S81 durante la entrega a la Armada. / L.O.

Otras plazas fuera de Cartagena

Por otro lado, incorpora una plaza de Medicina del Trabajo y perfiles científicos relacionados con disciplinas como matemáticas y física. Al respecto de las plazas destinadas para Cádiz, idnican que tienen como objetivo a personas con titulaciones de ingeniería y otras del ámbito de la gestión económica. Desde 2019, los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz han incorporado a 1.166 personas a su plantilla.

En Ría de Ferrol las vacantes irán para titulados superiores con una experiencia mínima de cuatro años. Los puestos se concentrarán principalmente en los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas. Desde 2019, los centros de la Ría de Ferrol han incorporado a más de 900 profesionales.

Madrid, por su lado, busca 15 puestos junior y 7 senior en especialidades como ingeniería naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica, informática o telecomunicaciones. En este caso se salen de las funciones típicas que se desarrollan dentro de la empresa, puesto que buscan posiciones vinculadas al ámbito de gestión económica y empresarial y otras titulaciones universitarias. El crecimiento en Madrid desde 2019 ha sido más moderado: 225 personas

Navantia ha indicado que estas contrataciones "contribuirán a reforzar capacidades clave para el diseño, construcción, integración y sostenimiento de sistemas navales de alta complejidad" y, también "para el desarrollo de los programas actuales y futuros de la compañía".

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través de la web de empleo de Navantia hasta el 15 de septiembre a las 12:00 horas. La compañía recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada convocatoria y asegurarse de que toda la documentación requerida esté correctamente incorporada en la plataforma antes de completar la inscripción.