Cartagena adjudica obras contra inundaciones en la carretera del El Albujón a La Aljorra

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado a la empresa González Soto por 245.883 euros la renovación integral en El Albujón del primer kilómetro de la carretera RM-E33 que comunica esta población con La Aljorra.

La obra mejorará la seguridad vial, renovará la travesía urbana y, además, reforzará el drenaje para reducir los problemas de inundación durante los episodios de lluvias intensas.

El proyecto comprende el tramo situado entre la intersección con la N-301 y el Campo Municipal de Fútbol Alfonso Saura. La intervención renovará cerca de un kilómetro de la travesía urbana, que discurre por las calles Cristo del Perdón, Sierra de Madera y San Marcos.

Una parte esencial del proyecto será la mejora de la red de drenaje y saneamiento. La empresa ejecutará nuevas cunetas, colectores y sistemas de evacuación de aguas pluviales para reducir el impacto de las lluvias intensas.

En episodios de precipitaciones abundantes, en esa vía se producen con frecuencia cortes por acumulación de agua sobre la carretera.

Las obras incluyen la renovación completa del firme, mediante el fresado del pavimento actual y la colocación de nuevas capas de mezcla asfáltica. También se construirán y mejorarán aceras y bordillos, se renovará el alumbrado público y se sustituirá la señalización horizontal y vertical.

La actuación está financiada íntegramente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante el convenio suscrito entre la consejería de Fomento y el Ayuntamiento para mejorar las carreteras que atraviesan las diputaciones del municipio.

Una vez formalizado el contrato, González Soto dispondrá de tres meses para ejecutar la actuación. La renovación beneficiará a los vecinos de El Albujón y a los conductores que utilizan esta carretera como vía de comunicación en la zona oeste del municipio.

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“La obra se ha diseñado para reducir ese riesgo, para evitar los cortes de tráfico mejorando el drenaje y construyendo un nuevo saneamiento para acelerar la evacuación del agua e impedir que se acumule en ese tramo”, según expuso la alcaldesa, Noelia Arroyo.