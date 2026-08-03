José Javier Morote sustituye a Damián Romero al frente de la Policía Nacional en Cartagena

José Javier Morote es el nuevo jefe de la Policía Nacional en Cartagena en sustitución de Damián Romero, ha informado este lunes la Delegación del Gobierno español en la comunidad murciana.

Natural de la ciudad portuaria, tiene casi 53 años y es inspector desde 1996.

Ha trabajado en Baleares, Almería y Murcia.

Noticias relacionadas

En diciembre de 2020 fue ascendido a comisario y pasó a dirigir en Murcia las brigadas provinciales de Información, Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.