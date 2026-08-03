La casa de Barceló Ballester será un espacio cultural en el Ensanche

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para denominar como ‘Espacio Cultural Antonio Barceló Ballester’ el inmueble situado en la calle Almirante Baldasano, número 14.

El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, recoge que el acuerdo fue adoptado en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 23 de julio de 2026, con el respaldo unánime de los 27 concejales asistentes.

La propuesta había sido dictaminada previamente por la Comisión de Hacienda e Interior, también por unanimidad en la sesión que se celebró el 20 de julio en la que se abordaron en su práctica totalidad expedientes de honores y distinciones municipales, muchos de los cuales alcanzan ya su fase definitiva tras haber superado los trámites de exposición pública, donde se han recibido adhesiones y ninguna alegación.

La iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje al pintor y artista plástico Antonio Barceló Ballester, en reconocimiento a su trayectoria artística, su vinculación con Cartagena y el legado testamentario que dejó a favor del Ayuntamiento. El artista dejó todos sus bienes al Consistorio local tras fallecer.

El inmueble objeto de la nominación fue recibido por herencia del propio artista. Conforme a su voluntad testamentaria y al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de julio de 2024, el espacio será destinado a sala de exposiciones para la muestra permanente de su obra pictórica. Aunque este espacio servirá también como un centro cultural que permitirá llevar al ensanche de la ciudad conciertos, exposiciones, talleres y otro tipo de actividades artísticas.

Antonio Barceló Ballester nació en Cartagena el 16 de septiembre de 1942 y falleció en la ciudad el 27 de noviembre de 2023. Dedicó más de cincuenta años a la pintura, con un estilo propio que evolucionó desde la abstracción hasta la vanguardia.

Su obra fue expuesta en cerca de una treintena de exposiciones individuales en las principales capitales de España. Además, su trayectoria aparece recogida en publicaciones como Arte iberoamericano 1900-1990, editada por la Unesco.

El artista mantuvo una vinculación permanente con Cartagena, donde expuso de forma habitual en espacios como el Palacio Aguirre, el Palacio Molina, la Muralla Bizantina y el Palacio Consistorial.

En su testamento, otorgado el 5 de abril de 2017, Antonio Barceló Ballester instituyó heredero universal de todos sus bienes, derechos, créditos y acciones al Ayuntamiento de Cartagena.

El legado incluye bienes inmuebles, una destacada colección de obra pictórica del propio artista, depósitos bancarios, joyas y enseres.

La condición establecida por el pintor fue que su obra pictórica se expusiera de forma permanente en el término municipal de Cartagena. Con la apertura de este espacio cultural, el Ayuntamiento avanzará en el cumplimiento de esa voluntad y ampliará la red de espacios culturales del municipio.

El acuerdo aprobado también nombra instructor del expediente al concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes Murcia, y como secretario a quien ostente la jefatura de Comunicación, Protocolo y Relaciones Institucionales, Aureliano Gómez-Vizcaíno Castelló.

El propio Ignacio Jáudenes se pronunció acerca del espacio cultural, cuya creación sirve, según afirmó, para seguir «ampliando la red de equipamientos culturales de Cartagena y recuperando un inmueble con historia para ponerlo a disposición de todos los cartageneros»

«La alcaldesa entiende que el mejor homenaje a Barceló y a su generosidad es crear un espacio vivo, abierto y dinámico, donde todos los vecinos puedan disfrutar de las artes vivas y donde nuestros artistas, especialmente los más jóvenes, encuentren un lugar para crear, experimentar y dar a conocer su talento», continuó el edil.

Asimismo, en palabras del concejal, «con la recuperación de la casa, que llevará el nombre de su antiguo propietario, dotamos al Ensanche de un nuevo foco cultural que contribuirá a dinamizar el barrio y a acercar aún más la cultura a los cartageneros».

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Por último, Jáudenes señaló que «uno de los objetivos de la alcaldesa es seguir apostando por la cultura no sólo como un elemento de identidad, sino también como una oportunidad para apoyar a nuestros artistas y generar nuevos espacios de encuentro, participación y creatividad».