Aparcamiento, zona deportiva y parque canino: Comienzan las obras en el Monte Sacro en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado este lunes las obras de adecuación del Monte Sacro, una actuación que conectará las dos laderas del cerro entre las calles Serreta y Sor Francisca Armendáriz y mejorará su integración con el casco histórico.

Los trabajos cuentan con una inversión de 1,4 millones de euros y abarcan cerca de 14.000 metros cuadrados.

El proyecto contempla nuevos recorridos peatonales, mejoras de accesibilidad y la recuperación de un espacio que hasta ahora ha permanecido aislado de las calles y barrios de su entorno, según destacó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La actuación incluye también la ordenación de las zonas de aparcamiento, una instalación deportiva y un parque canino, que permitirán incorporar nuevos usos al espacio y ponerlo al servicio de los vecinos desde esta primera fase de recuperación.

La primera edil señaló que esta intervención permitirá que el Monte Sacro deje de funcionar como una isla dentro de la ciudad, ya que "conectamos sus dos laderas y damos el primer paso para integrarlo plenamente en la vida urbana de Cartagena”.

La obra tiene carácter previo a la transformación definitiva del ámbito y se ha planteado de forma compatible con la protección arqueológica.

El objetivo es preparar el terreno para su futuro desarrollo residencial y patrimonial y mejorar desde ahora la comunicación peatonal entre esta zona y el resto del centro histórico.

El proyecto incluye la habilitación de un aparcamiento disuasorio temporal. Este uso permitirá dar servicio a vecinos, estudiantes y visitantes mientras avanza la ordenación definitiva del Monte Sacro, aunque el objetivo principal de la actuación es recuperar la continuidad urbana entre sus dos vertientes.

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Con estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, el Ayuntamiento inicia la recuperación de uno de los principales vacíos urbanos del casco histórico y mejora la conexión entre la Serreta, Muralla de Tierra, Sor Francisca Armendáriz y las calles del entorno.