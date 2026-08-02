Vecinos de La Azohía se concentran para exigir que el antiguo cuartel se destine a usos públicos

Vecinos de La Azohía se concentraron este domingo en la playa del Cuartel para mostrar su rechazo a la modificación urbanística que afecta a la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil y reclamar que este espacio se destine a equipamientos y servicios públicos para la población.

La movilización, convocada por la plataforma ciudadana ADELA–SOS La Azohía, reunió a residentes y colectivos vecinales que consideran que la modificación prevista supondría una pérdida de suelo destinado al interés general. Los participantes defendieron la necesidad de preservar la parcela como un espacio público que permita dotar a la localidad de infraestructuras y servicios demandados desde hace años.

Entre las principales reivindicaciones figura la creación de un centro multiusos y otros equipamientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los residentes, especialmente en una localidad cuya población se incrementa notablemente durante la época estival.

Los convocantes sostienen que cualquier actuación debe responder a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, garantizando el mantenimiento de este espacio para usos de carácter público.

La concentración transcurrió de forma pacífica y sirvió para visibilizar el malestar de parte del vecindario ante la modificación urbanística planteada.