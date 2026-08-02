Tres de cada cuatro centros educativos, libres de amianto

Cartagena ha ejecutado ya el 75% del plan de retirada de amianto en centros educativos. A fecha de 31 de julio de 2026, se ha suprimido este material en 24 colegios e institutos del municipio, lo que supone que tres de cada cuatro centros incluidos en el plan ya están libres de fibrocemento.

El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, recordó que el 10 de enero de 2020 la entonces vicealcaldesa, Noelia Arroyo, consiguió firmar con la Consejería de Educación el primer plan de la Región para retirar el amianto. Lo que supuso la creación de una hoja de ruta que está marcando las actuaciones para sustituir las cubiertas de fibrocemento en los centros educativos del municipio.

«Fue el primer plan de la Región y el que abrió el camino a los que, años después, se han comenzado a hacer en otros municipios», señaló el edil, quien subrayó que Cartagena fue pionera en esta materia, «al igual que lo somos ahora con el Plan de Climatización», cuyas primeras obras ya han comenzado este verano.

En 2020 había en Cartagena 32 centros, entre colegios e institutos, con presencia de este material. Según los datos facilitados, hasta la fecha se han retirado más de 9.000 metros cuadrados de amianto y la Comunidad Autónoma ha realizado una inversión superior a los 6,5 millones de euros para eliminar el amianto de los centros educativos de Cartagena.

«Cartagena lidera la retirada del amianto con el 75% del plan ya ejecutado», celebró Jáudenes, quien añadió que el municipio consolida «el mayor avance de la Región en la eliminación del amianto escolar», lo que supone que se haya convertido un referente regional en este tipo de actuaciones. En concreto, el fibrocemento ya se ha retirado de 24 de los centros escolares.

Además, este verano se está retirando el fibrocemento de los colegios Vicente Medina de Los Dolores y San Francisco Javier de Los Barreros.

Cuando termine este verano solo faltará por ejecutar un 15% del Plan, es decir, quedarán por ejecutar los trabajos de eliminación del amianto en ocho centros educativos. En concreto, se trata de cuatro colegios, dos institutos y una escuela de la CARM.

Estas actuaciones no se han limitado a retirar cubiertas de fibrocemento. En muchos casos, las obras han incluido la sustitución de cubiertas, la renovación de envolventes, la instalación de placas solares y la renovación de ventanas y persianas.

«Detrás de cada centro hay una inversión importante que no solo elimina un material obsoleto, sino que deja un edificio mejor que el que había», destaco Jáudenes.

También, en la mayoría de casos, se renuevan las ventanas y persianas de los edificios donde se está retirando, todo ello con el objetivo de mitigar y reducir el impacto de las temperaturas en los colegios.

Las nuevas cubiertas permiten reducir entre cinco y seis grados la temperatura en el interior de los edificios durante los meses de más calor, por lo que cada obra mejora el confort de las aulas y reduce el consumo energético del centro, por lo que retirar el amianto ha servido también para combatir uno de los grandes retos de los colegios del municipio: las altas temperaturas.

En el CEIP Vicente Medina, la actuación cuenta con un presupuesto de 796.823,06 euros, IVA incluido. Las obras tienen por objeto la mejora de la eficiencia energética y la instalación fotovoltaica. El proyecto incluye la retirada de la cubierta de fibrocemento, la instalación de placas solares, la renovación de carpinterías, ventanas y persianas, y mejoras de aislamiento.

En el CEIP San Francisco Javier, la retirada cuenta con un presupuesto de 403.483,36 euros, IVA incluido. Fuentes de la Consejería de Educación explicaron que se ha adjudicado el proyecto y que iba a empezar la obra, pero se ha detectado más fibrocemento del que pensaban que había inicialmente, de forma que se está trabajando en la modificación del proyecto y no se sabe aún si dicha modificación permitirá iniciar la obra este verano o habrá que posponerla hasta el próximo.

Mientras se amplía el proyecto para garantizar una solución definitiva la dirección de obra y la Consejería han optado por encapsular el material y que la seguridad prevalezca, para que el colegio cuente con una actuación más completa de la inicialmente prevista y se adapte a la realidad encontrada con las máximas garantías.

En este centro de Los Barreros, la retirada se reforzará con un proyecto más grande y una mayor inversión, ya que el objetivo ya no es solo retirar la cubierta prevista, sino resolver de forma definitiva toda la problemática encontrada. Desde Educación han optado por la solución técnicamente más segura al tratarse de una obra importante en el que ha aparecido un imprevisto en el inicio de los trabajos.

La retirada de amianto ya se ha llevado a cabo en los centros CEIP La Concepción, CEIP Feliciano Sánchez Saura, CEIP José María Lapuerta, CEIP Virgen del Carmen, CEP Antonio Ulloa, EI Los Dolores —Escuela Infantil de la CARM—, CEIP San Isidoro, IES Juan Sebastián Elcano, CEIP Santa Florentina, CEIP Nuestra Señora de los Dolores, CEIP Stella Maris, CEIP Carthago, CEIP Asdrúbal y CEIP Aníbal. A ellos se suman el CEIP Virginia Pérez, CEIP San Antonio Abad, CEIP La Asomada, CEIP San Cristóbal de El Bohío, CEIP Santiago Apóstol de Miranda, CEIP San Félix, CEIP Luis Vives de El Albujón, CEIP Gabriela Mistral de Los Dolores y CEIP Vicente Medina, también en Los Dolores.

«En 2020 Cartagena abrió el camino. Hoy, 6 años después, el 75% del plan está ejecutado, más de 9.000 metros cuadrados de amianto han sido retirados y la inversión supera los 6,5 millones de euros. Pero lo más importante es que cada una de esas actuaciones ha servido para transformar nuestros colegios en centros más seguros, más eficientes y más confortables para alumnos y profesores», concluyó Jáudenes. n