Santa María de Gracia, 75 años de culto en Cartagena

El pasado 25 de julio, festividad de Santiago el Patrón de España, se cumplieron 75 años desde la apertura al culto de la iglesia de Santa María de Gracia tras los destrozos sufridos al inicio de la Guerra Civil. La intención de esta historia es contar a grandes rasgos el proceso de reconstrucción de un templo que por sus dimensiones y los grandes problemas económicos tras la contienda tardó tres lustros en abrir sus puertas a los fieles. Y podría haber sido mucho más costoso de haberse realizado el derribo total que se sacó a concurso en septiembre de 1936 con la intención de construir un edificio para Correos y Telégrafos. Una de las primeras decisiones fue habilitar como Parroquia la cercana iglesia de Santo Domingo que no sufrió tantos daños y pronto empezó a acoger aquellos actos que tradicionalmente se celebraban en Santa María.

Según la Memoria presentada por el arquitecto municipal Lorenzo Ros Costa en 1942 eran cinco los conceptos para la reconstrucción de la iglesia: demolición de bóvedas en mal estado en nave central, nave lateral, nave del cimborrio y nave sobre el altar mayor, picado y enlucido de paramentos y superficies de bóvedas, consolidación mediante forjas de hormigón armado de los arcos torales y bóvedas de la nave central, construcción de una linterna sobre bóveda elíptica en el tramo central, restauración completa de toda decoración de bóveda, pilares y arcos de nave central y reconstrucción completa de zócalo en paramentos de mármol.

Para tan ardua tarea se constituyó una Junta Parroquial de Fábrica liderada por el párroco y Arcipreste de Cartagena Tomás Collados González e integrada por ilustres nombres de la sociedad cartagenera como Manuel Carmona Barado, Jesualdo Soler, José y Joaquín Moncada Moreno, Lorenzo Ros Costa, José Sánchez Paredes, José María Sanz Joven, Ginés Gutiérrez Jiménez, Manuel Dorda Mesa, José Ramos Romero, Eugenio Gutiérrez, José Carbajal, Mariano Pascual de Riquelme, Carlos Gómez de Salazar, Emeterio Cuadrado, Rafael de la Cerda, Joaquín de Montesoro, José Antonio Pérez González, Enrique Vidal, Antonio Gómez Tomás, Miguel Hernández Gómez, Francisco Clemente Miguel, José de la Figuera Calín, Joaquín Navarro Coromina, Enrique Braquehais, Manuel López de Andújar, Antonio Moreno, Miguel Martí, Francisco Linares, Francisco Zaragoza, Tomás Ferro, Arturo Gómez Meroño, Gregorio Gómez, Rafael Valls Marín, Aurelio Méndez, Gerardo Bosch y Juan Muñoz Delgado.

Membrete de la Junta Parroquial de Fábrica. / L. O.

En 1943 la Junta Nacional Pro Reconstrucción comunicó al Obispo de Cartagena Miguel de los Santos Díaz y Gomara la concesión de 250.000 pesetas como ayuda a las obras que en ese momento afrontaban la instalación del gran andamiaje para la construcción de la bóveda central. De ese mismo año es la circular en la que la Junta Parroquial de Fábrica comunicaba una de las grandes necesidades como era la adquisición de mil metros de losa de mármol para el pavimento, todo ello estimado en 100.000 pesetas. Para ello se hizo un llamamiento en forma de suscripción popular a razón de 100 pesetas por metro cuadrado de pavimento de forma que cada persona decidiera los metros o la cantidad en dinero que estaba dispuesta a sufragar. En enero de 1946 gracias a los feligreses de la Parroquia que lo donaron se bendijo en la iglesia de Santo Domingo el nuevo Sagrario para Santa María de Gracia.

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Las labores de reconstrucción no impidieron que en 1948 la embarcación titulada “El último viaje del estraperlista” que participaba en la popular Velada Marítima se construyera en su interior, dato ciertamente sorprendente. En 1949 un contratiempo obligó a demoler las cúpulas de las capillas de San José y Santa Mónica y en febrero de 1950, con ocasión de una tómbola organizada por las señoras de Acción Católica en el Asilo de San Miguel a favor de las obras, la prensa local mencionaba que faltaba “colocar los ventanales de la fachada principal cuya necesidad tanto se ha sentido en los pasados meses de invierno, y que quisiéramos ver colocados antes de que los nuevos fríos nos hagan sentir otra vez su necesidad”. Y por fin llegó el día elegido, 25 de julio de 1951, que comenzó con una misa a las 7 en Santo Domingo y desde allí se trasladó el Santísimo al restaurado templo donde de nuevo se celebraron sendas misas con la presencia de las autoridades civiles, militares y religiosas y por la tarde una procesión que recorrió las calles más cercanas a la iglesia de Santa María de Gracia que vivió un día histórico que debía ser recordado.