Movilidad
Reabren al tráfico el puente del Cartagonova
Los trabajos en el cauce de la rambla bajo el puente del Cartagonova han finalizado sin contratiempos técnicos, permitiendo adelantar la reapertura al tráfico
Los trabajos de canalización de la nueva estación de bombeo de aguas residuales, que se ejecutan en el cauce de la rambla bajo el puente del Cartagonova, han finalizado esta semana sin los imprevistos técnicos que inicialmente ralentizaron su avance, informa el Consistorio. Las labores se han acelerado durante los últimos días, lo que ha permitido completar los trabajos y adelantar la reapertura al tráfico, prevista inicialmente para el domingo.
El puente, que permanecía cortado en ambos sentidos desde el pasado viernes 17 de julio, se abre al tráfico una vez retirados los elementos de señalización y verificadas las condiciones de seguridad, por lo que ya se puede circular desde la calle Soldado Rosique y la Avenida del Cantón en ambos sentidos.
- Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena
- Roban los cables del aire acondicionado del consultorio, el colegio y la biblioteca de La Palma en Cartagena
- Cartagena activa la vigilancia tras detectar el avispón oriental junto al Teatro Romano
- Roban en el centro de Salud de Santa Lucía tras días con la puerta rota en Cartagena
- El Puerto de Cartagena estará cortado al tráfico más de un mes
- Cuando la ola de calor llega a oscuras
- Litoral acopia la posidonia para evitar molestias en cumplimiento de la nueva normativa estatal
- El incendio de Madrid empeora la calidad del aire en Cartagena