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Reabren al tráfico el puente del Cartagonova

Los trabajos en el cauce de la rambla bajo el puente del Cartagonova han finalizado sin contratiempos técnicos, permitiendo adelantar la reapertura al tráfico

Cortado al tráfico el puente del Cartagonova.

Cortado al tráfico el puente del Cartagonova. / A.C

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La Opinión

La Opinión

Los trabajos de canalización de la nueva estación de bombeo de aguas residuales, que se ejecutan en el cauce de la rambla bajo el puente del Cartagonova, han finalizado esta semana sin los imprevistos técnicos que inicialmente ralentizaron su avance, informa el Consistorio. Las labores se han acelerado durante los últimos días, lo que ha permitido completar los trabajos y adelantar la reapertura al tráfico, prevista inicialmente para el domingo.

El puente, que permanecía cortado en ambos sentidos desde el pasado viernes 17 de julio, se abre al tráfico una vez retirados los elementos de señalización y verificadas las condiciones de seguridad, por lo que ya se puede circular desde la calle Soldado Rosique y la Avenida del Cantón en ambos sentidos.

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