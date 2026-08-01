Pleno
La Palma destinará 49.200 euros a la mejora del alumbrado público
27.000 euros serán para el Paraje de Los Lorcas Moncada, 14.200 para el camino entre Los Pérez de Abajo y la calle Antonio Serrano, y 8.000 para Los Salazares
La Junta Municipal de La Palma celebró su sesión plenaria ordinaria, en la que aprobó por unanimidad un paquete de inversiones en alumbrado público por importe de 49.200 euros.
La sesión, presidida por el presidente de la Junta, Antonio Pérez Cervantes, también sirvió para dar cuenta del informe de gestión de los últimos meses, aprobar cinco mociones de los grupos políticos y dar la bienvenida a la nueva vocal de MC Cartagena, Lidia Egea Alcaraz.
La partida más cuantiosa para iluminación, con 27.000 euros, se destinará al alumbrado del Paraje de Los Lorcas Moncada, en la zona de Los Médicos. Además, se ejecutarán mejoras por 8.000 euros en el alumbrado de Los Salazares, y se destinarán 14.200 euros a mejorar la iluminación del Camino que une Los Pérez de Abajo con la calle Antonio Serrano.
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