Las obras del Centro de Capacitación de Los Camachos empezarán este año

La alcaldesa, Noelia Arroyo, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el nuevo presidente de Fremm, el cartagenero Tomás Martínez Pagán, tras su reciente nombramiento, en el que también participaron el secretario general de la Federación, Andrés Sánchez, y el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Contratación, Álvaro Valdés.

Durante el encuentro se consolidó la ruta común para que las obras del Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica comiencen en el polígono de Los Camachos Sur antes de que finalice este año.

Arroyo felicitó a Martínez Pagán por asumir la presidencia de una de las principales organizaciones empresariales de la Región destacó la importancia del sector del metal para el crecimiento económico y la creación de empleo en Cartagena.

"Cartagena vive un periodo de extraordinaria proyección y para aprovechar el crecimiento de sectores como la defensa, la industria naval o la energía necesitamos profesionales cualificados. Este centro de Los Camachos es la máxima prioridad de nuestra hoja de ruta compartida y desde el Gobierno municipal mantendremos el máximo nivel de colaboración para que sea una realidad cuanto antes", manifestó la alcaldesa de la localidad.

El Ayuntamiento cedió en febrero de 2023 una parcela municipal de cerca de 16.000 metros cuadrados en Los Camachos Sur para la construcción de las instalaciones y concedió la licencia municipal de obras el 30 de mayo de 2025. El proyecto contempla unos 5.500 metros cuadrados construidos y una inversión regional superior a los 5,5 millones de euros.

Asimismo, informan desde el Consistorio, el futuro centro permitirá formar anualmente a más de 3.000 alumnos en una treintena de especialidades relacionadas con la industria naval, la defensa, la seguridad, las energías renovables y la transformación tecnológica.

Las enseñanzas responderán a las necesidades de personal cualificado detectadas por las empresas y por la Mesa de Formación de Nuevas Industrias, y buscan facilitar que las oportunidades laborales generadas por el desarrollo industrial permanezcan en Cartagena y su comarca.

Tomás Martínez Pagán con firmó que el proyecto "se va a hacer en Cartagena" y avanzó que Fremm trabaja en su actualización técnica para adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado y a la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial.

Los cambios se centrarán principalmente en la imagen exterior del edificio, mientras que se mantendrán las aulas, los talleres, las instalaciones y los servicios previstos inicialmente.

"Queremos adaptar esos ajustes estéticos externos con la agilidad que caracteriza al Ayuntamiento para meter las máquinas antes de final de año y conseguir que, coincidiendo con el 50 aniversario de Fremm el próximo ejercicio, las obras superen el 50 por ciento de su ejecución", manifestó Martínez Pagán.

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El nuevo presidente de la patronal agradeció, asimismo, el respaldo prestado desde el inicio por el Ayuntamiento, y señaló, además, que las instalaciones permitirán reforzar la posición de Cartagena como referente regional y nacional del sector del metal.