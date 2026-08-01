Cartagena renovará la carretera de los Molinos Marfagones

Renovación de pavimento, una acerca que comunicará la zona sur, nuevos pasos de peatones y un semáforo en el cruce hacia la parada de autobús. Esas son las actuaciones previstas en la carretera RM-332 a su paso por Molinos Marfagones. El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado por 359.346 euros las obras de mejora. La actuación, financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, renovará la travesía y mejorará la seguridad y la fluidez del tráfico, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La empresa González Soto ejecutará los trabajos, que cuentan con un plazo de cuatro meses. La actuación salió a licitación con un presupuesto base de 408.441,51 euros, IVA incluido, y se desarrolla mediante un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

La intervención abarcará cerca de 2,3 kilómetros de la RM-332, entre la glorieta del enlace con la AP-7 y la glorieta situada en el cruce con la RM-E18.

El proyecto incluye la renovación del pavimento y la construcción de una acera que permitirá comunicar con seguridad la zona sur de Molinos Marfagones. También se crearán nuevos pasos de peatones y se instalará un semáforo en el cruce hacia la parada de autobús.

Los pasos de peatones serán sobreelevados para obligar a reducir la velocidad de los vehículos y facilitar que los vecinos puedan cruzar la carretera con mayor seguridad.

"Esta obra mejorará una carretera que forma parte de la vida diaria de Molinos Marfagones. Renovamos el pavimento, facilitamos los desplazamientos a pie y hacemos más seguros los cruces y el acceso a la parada de autobús", ha señalado la alcaldesa.

La actuación también dará mayor fluidez a la circulación por la RM-332, una carretera que atraviesa Molinos Marfagones y soporta tanto los desplazamientos de sus vecinos como el tráfico que continúa en ambos sentidos hacia Cartagena y Mazarrón.

La vía conecta además con el enlace de la AP-7, por lo que constituye una comunicación habitual para los residentes de Molinos Marfagones y de las poblaciones situadas en esta parte del municipio.

"Mejoramos la seguridad dentro del pueblo y las condiciones de circulación de una carretera utilizada a diario por los vecinos y por quienes se desplazan hacia Mazarrón o acceden a la AP-7", ha explicado Arroyo.

Una vez firmada el acta de replanteo, comenzará el plazo de cuatro meses previsto para completar la actuación.