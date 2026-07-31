Robles destaca en Cartagena el avance del S-82 y sitúa al S-83 como un submarino “pionero en el mundo”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este viernes el astillero de Navantia en Cartagena para conocer de primera mano la evolución del programa de submarinos S-80, con especial atención al S-82, que este martes realizó su primera inmersión estática, aunque durante la jornada también pudo comprobar los avances del S-83.

Robles enmarcó la visita dentro del seguimiento habitual que realiza el Ministerio de Defensa a uno de los proyectos estratégicos de la Armada, de hecho de forma habitual la responsable de Defensa acude dos veces al año a comprobar el avance de los trabajos en el astillero. “Esta es una de las múltiples visitas que hacemos aquí a Cartagena para hacer el seguimiento del submarino de la serie S-80”, señaló la ministra, que destacó el buen resultado de las pruebas realizadas por el S-82.

La titular de Defensa mostró su satisfacción por la navegación efectuada el martes por el submarino. “La verdad es que es un motivo de orgullo y de satisfacción. La navegación que hizo el submarino fue funcionando muy bien”, afirmó.

Robles puso el acento en la complejidad de este tipo de programas, que definió como proyectos “muy largos” y “muy complicados”, y agradeció el esfuerzo de la plantilla de Navantia, de las empresas auxiliares y de la Armada. “Es una satisfacción ver el gran trabajo que están haciendo todos los trabajadores de Navantia, que se están volcando con este submarino”, declaró tras despachar unos minutos con la dotación.

La ministra recordó que el S-81 ya está operativo y que incluso ha participado en misiones de la Alianza Atlántica, lo que, a su juicio, confirma el papel de España como socio fiable en el ámbito de la defensa. “España es un aliado firme, responsable y comprometido de la Alianza Atlántica”, remarcó.

En relación con el S-82, Robles aseguró que el programa avanza de forma positiva, aunque llamó a mantener la prudencia. “El S-82 va por muy buen camino y, con toda la prudencia, antes de final de año va a estar ya plenamente operativo”, concretó.

La ministra también se refirió al futuro de los siguientes submarinos de la serie. Según explicó, el S-83 está “muy adelantado” y el S-84 también continúa su desarrollo. “Seguimos trabajando con el S-83, el S-84 y lo que en su caso sea necesario para que no solamente la Armada tenga lo mejor, sino también Cartagena, Navantia y todas las empresas auxiliares puedan seguir teniendo lo mejor”, afirmó.

Preguntada por la posibilidad de nuevos encargos más allá de los submarinos ya previstos, Robles evitó concretar nuevos programas, pero dejó abierta la puerta a compaginar las necesidades de la Armada con el mantenimiento del empleo industrial en Cartagena. “Somos conscientes de que aquí se realiza un trabajo excepcional y fundamental”, sostuvo tras reunirse con el comité de empresa.

En ese sentido, la ministra insistió en que Defensa está dispuesta a unir las necesidades operativas de la Armada con la continuidad de la actividad en el astillero cartagenero y en la industria auxiliar. “Estamos abiertos a unir esas necesidades de la Armada en el ámbito de los submarinos también con las necesidades de puestos de trabajo aquí en Navantia, en toda Cartagena y en toda la empresa auxiliar”, apuntó.

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“Navantia está muy ilusionada con este programa y yo creo que va a ser muy bueno para Navantia”, afirmó, antes de añadir que para Defensa “lo más importante” es que "el S-81 ya esté plenamente operativo, que el S-83 francamente va a ser pionero en el mundo entero en este momento y el S-84 va por su camino".