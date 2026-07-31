La Mancomunidad destina casi un millón de euros en renovar el acueducto de Perín en Cartagena

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla adjudicó este jueves las obras de renovación del acueducto de Perín, en la zona oeste del término municipal de Cartagena, una actuación especialmente relevante debido al avanzado estado de deterioro que presentaba esta infraestructura histórica integrada en el sistema de abastecimiento de la MCT.

La adjudicación, por un importe total de 776.860,39 euros, IVA excluido, permitirá ejecutar finalmente una obra cuya primera licitación quedó desierta meses atrás y que resulta fundamental para garantizar la fiabilidad del abastecimiento a la ciudad de Cartagena.

La infraestructura hídrica, con una longitud de 239,2 metros, fue construido entre 1942 y 1945. Bajo él cruzan la rambla de Benipila y la carretera RM-E26 que une Perín con la carretera N332-1.

La concejal del Grupo Municipal Socialista Isabel Andreu celebró la adjudicación de las obras de renovación del Acueducto de Perín, una actuación que supondrá una inversión de 940.001 euros y permitirá modernizar una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento de agua, al tiempo que recupera uno de los elementos patrimoniales más representativos de la diputación.

Andreu recordó que esta actuación responde a una reivindicación histórica de los vecinos de Perín y que comenzó a tomar forma durante su etapa como presidenta de la Junta Municipal.

«Desde la Junta Municipal trasladamos al Gobierno de España la necesidad de actuar sobre el Acueducto de Perín porque era una demanda histórica de nuestros vecinos. Hoy podemos decir con satisfacción que ese trabajo ha dado resultado y que esta renovación ya es una realidad», celebró.

Las obras consistirán en la construcción de un nuevo sifón invertido que sustituirá hidráulicamente al actual acueducto, mejorando la seguridad y la garantía del suministro de agua.

Además, una vez finalizada esta actuación, el histórico acueducto será objeto de trabajos de limpieza, mejora de las barandillas e iluminación ornamental para poner en valor esta infraestructura centenaria.

«No solo estamos hablando de una inversión que garantiza el abastecimiento de agua a miles de vecinos, sino también de la conservación de un elemento que forma parte del patrimonio y de la identidad de Perín», explicó la concejal socialista.

Andreu apuntó que "esta inversión vuelve a poner de manifiesto la apuesta del Gobierno de España por Cartagena frente al discurso que mantiene el Partido Popular".

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«Mientras la alcaldesa Noelia Arroyo y el Partido Popular insisten en repetir que el Gobierno de España se olvida de Cartagena, la realidad vuelve a desmontar ese discurso. Cada nueva inversión demuestra exactamente lo contrario. La renovación del Acueducto de Perín, con cerca de un millón de euros de inversión, es un ejemplo más de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue destinando recursos a mejorar nuestro municipio y dando respuesta a reivindicaciones históricas de nuestros vecinos», concluyó Andreu.