El Puerto de Cartagena destina más de 2,2 millones de euros a reforzar la limpieza y desinfección de sus edificios e instalaciones

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación el nuevo contrato para la limpieza y desinfección de sus edificios y dependencias, con un valor estimado de 2.225.702,40 euros, IVA excluido. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales, lo que permitirá garantizar la continuidad de un servicio esencial para el funcionamiento diario de las instalaciones portuarias.

El servicio abarcará cerca de 17.000 metros cuadrados de edificios administrativos, casetas de control de accesos y otras dependencias de las dársenas de Cartagena y Escombreras, con programas de limpieza adaptados a las necesidades de cada instalación. Entre las principales novedades figura la incorporación del nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF) del muelle de Santa Lucía, un edificio de casi 3.900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que dispondrá de un plan específico de limpieza y desinfección acorde con los requisitos sanitarios de este tipo de instalaciones.

El pliego también refuerza las frecuencias de limpieza en los distintos edificios y amplía los tratamientos de desratización, desinfección y desinsectación (DDD), con el objetivo de mantener unas condiciones óptimas de higiene, salubridad y seguridad para trabajadores, usuarios y organismos que desarrollan su actividad en el puerto.

Además de las actuaciones programadas, el contrato contempla la atención a incidencias extraordinarias derivadas de fenómenos meteorológicos, accidentes o celebraciones, así como la incorporación de nuevas instalaciones que entren en funcionamiento durante su vigencia, entre ellas el futuro edificio administrativo de Santa Lucía, la nueva terminal de pasajeros o la nave de servicios de mantenimiento.

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El seguimiento de los trabajos se realizará mediante el sistema de gestión de mantenimiento de la Autoridad Portuaria, que permitirá controlar la planificación de las actuaciones, registrar las intervenciones y supervisar el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos en el contrato.