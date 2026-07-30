Defensa
Navantia realiza en Cartagena la primera inmersión del S82
El objetivo de esta prueba es comprobar el comportamiento del casco, la inundación de tanques de lastre, así como la estabilidad estática del buque, de cara a las posteriores pruebas de navegación
El submarino S82 'Narciso Monturiol', segundo de la serie S80, realizó este martes su primera inmersión estática, conforme al calendario de hitos de seguridad contemplado en su proceso de pruebas. La inmersión se llevó a cabo en las inmediaciones de la Base Naval de La Algameca, en Cartagena.
El objetivo de esta prueba, realizada por personal de Navantia y por la dotación de pruebas, es comprobar el comportamiento del casco, la inundación de tanques de lastre, así como la estabilidad estática del buque, de cara a las posteriores pruebas de navegación en inmersión.
Junto al cumplimiento de los hitos previstos por parte del S82, el programa avanza conforme a la planificación en los otros dos submarinos de la serie.
Este mes de julio se ha producido el embarque de los motores diésel en el submarino S83 'Cosme García', tres motores generadores que, junto al motor eléctrico principal y el sistema AIP de propulsión anaeróbica, forman el sistema de propulsión de los submarinos S-80. 'Cosme García' será el primer sumergible que incorpore la propulsión independiente del aire desarrollada por Navantia. Esta tecnología permitirá al submarino generar energía eléctrica en inmersión utilizando oxígeno y bioetanol almacenados a bordo, sin necesidad de emerger ni realizar maniobras de snorkel durante periodos prolongados.
"El programa S80 avanza conforme a la planificación acordada, de manera que el segundo submarino de la serie será pronto entregado. Gracias a la intensa colaboración entre el Ministerio de Defensa, la Armada y Navantia, el programa S80 está suponiendo ya un importante paso adelante en la autonomía estratégica del Arma Submarina española y en las capacidades tecnológicas de nuestro ecosistema industrial", señala el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.
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