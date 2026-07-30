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El consultorio de La Aljorra en Cartagena mejora sus instalaciones

Atiende actualmente a una población de 6.409 tarjetas sanitarias y las actuaciones que ahora se desarrollan tienen como finalidad mejorar las prestaciones y adecuarlo a las necesidades de sus usuarios

El consultorio médico de La Aljorra

El consultorio médico de La Aljorra / A.C

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Juana Martínez

Juana Martínez

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la concejalía con competencias en Sanidad, está acometiendo, a petición del Área de Salud y los profesionales del centro, obras de mejora y adecuación en el consultorio médico de La Aljorra con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente a los pacientes, ampliar la cartera de servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

La actuación contempla la reestructuración de los espacios actuales del centro para optimizar su funcionamiento diario y adaptar las instalaciones a las necesidades presentes y futuras del consultorio.

Entre las mejoras previstas se encuentra la dotación de un quirófano para cirugía menor, lo que permitirá ampliar los servicios sanitarios que se prestan en el centro y evitar desplazamientos innecesarios a los vecinos de La Aljorra y su entorno. Asimismo, la nueva distribución facilitará una posible ampliación de personal en el futuro en función de las necesidades asistenciales.

El consultorio de La Aljorra atiende actualmente a una población de 6.409 tarjetas sanitarias y las actuaciones que ahora se desarrollan tienen como finalidad mejorar las prestaciones del consultorio y adecuarlo a las necesidades de sus usuarios.

"La mejora del consultorio de La Aljorra es una actuación que responde a las necesidades que nos han trasladado tanto los profesionales sanitarios como los vecinos, porque el objetivo del Gobierno local es seguir mejorando la atención sanitaria de proximidad y hacerlo de la mano del Área de Salud para ofrecer instalaciones más cómodas y seguras", ha recordado la concejal de SanidadBelén Romero.

Estas obras se suman a las actuaciones impulsadas recientemente, con la incorporación, este mismo mes de julio, de un guardia de seguridad gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Área II de Salud del Servicio Murciano de Salud. De este modo, se da respuesta a la petición trasladada por la Junta Municipal para reforzar la seguridad del centro.

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La incorporación de este servicio contribuye a ofrecer un entorno más seguro y adecuado tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes y forma parte del trabajo coordinado entre las distintas administraciones para continuar mejorando la calidad asistencial y las instalaciones sanitarias del municipio.

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