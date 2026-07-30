El "agujero" económico de 30 millones de euros en el Ayuntamiento de Cartagena enfrenta a Gobierno y oposición

La Comisión Especial de Cuentas celebrada este miércoles vuelve a enfrentar al Gobierno Local y a la oposición a cuenta de la gestión económica del Ayuntamiento de Cartagena. El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, celebra que la cuenta general del año 2025 "no hace más que confirmar lo que los cartageneros ya están viendo, que es reducir deuda, gestionar bien y al mismo tiempo seguir transformando e invirtiendo en Cartagena".

Según Jáudenes, "hemos cerrado un ejercicio el año 2025 con unas cuentas saneadas, alcanzando el nivel de endeudamiento más bajo de las dos últimas décadas y todo esto mientras ejecutábamos más de 70 millones de euros en inversiones y reforzábamos los servicios públicos como la seguridad o el apoyo a los varios y diputaciones".

Para el portavoz del PP eso se traduce en que "hoy cada cartagenero soporta la mitad de deuda municipal que hace diez años y lo más importante es que esto no es algo puntual, es una tendencia que ya se está consolidando y los datos del año 2026 además lo vuelven a demostrar, que seguimos reduciendo la deuda a un ritmo superior al millón de euros al mes y también que mantenemos una capacidad para seguir invirtiendo sin comprometer la estabilidad financiera".

"Son unos resultados que prueban una gestión seria, rigurosa y responsable que hace que Cartagena siga avanzando y transformándose. Menos deuda, más inversión y por supuesto más futuro para Cartagena", concluye Jáudenes.

Según MC, la liquidación del presupuesto de 2025 confirma el fracaso de la gestión de Arroyo, ya que "a pesar de haber recaudado más dinero gracias a la subida de impuestos, el Ayuntamiento vuelve a cerrar el ejercicio con déficit, incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y mantiene un agujero en sus cuentas de más de 30 millones de euros".

La edil de MC Isabel García señala que según la Intervención Municipal el Ayuntamiento gastó más de lo que ingresó y terminó el año con un déficit de 8,6 millones de euros. Además, el remanente de tesorería para gastos generales, que refleja la liquidez que se encuentra disponible para financiar gastos al cierre del ejercicio, alcanza un saldo negativo superior a 30 millones de euros tras los ajustes exigidos por Hacienda.

La concejal recuerda que "el Gobierno municipal disponía de más de 70 millones de euros para inversiones y solo ejecutó 22,7 millones, es decir, dos de cada tres euros se quedaron sin invertir", insiste.

La propia Intervención municipal concluye que el Ayuntamiento incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que sus ingresos sean iguales o mayores a sus gastos, y advierte de que será necesario adoptar nuevas medidas económicas durante 2026 para corregir esta situación.

Desde MC denuncian que el Gobierno de Arroyo ha convertido los presupuestos en un catálogo de promesas que luego no se cumplen. "Los cartageneros pagan más, pero reciben menos inversiones y unas cuentas municipales cada vez más deterioradas", afirma.

El cierre definitivo del ejercicio económico de 2025 del Ayuntamiento revela unas cuentas que, a juicio del concejal socialista Pedro Contreras, "certifican el absoluto fracaso de la gestión económica de Arroyo y evidencian que Cartagena vuelve a ser la gran perjudicada por el Gobierno regional de Fernando López Miras".

"La Comunidad Autónoma le ha robado 3 millones de euros a Cartagena. El Gobierno regional anunció una transferencia de capital de 10,5 millones de euros para el Ayuntamiento y finalmente solo ha ingresado 7,5 millones. Son 3 millones menos que correspondían a nuestra ciudad y que han agravado todavía más una situación económica ya muy preocupante. Una vez más, Cartagena no es una prioridad para López Miras y, una vez más, cuenta con el silencio cómplice de Noelia Arroyo, incapaz de defender los intereses de los cartageneros frente a su propio partido", explica Contreras.

Contreras detalla que el Ayuntamiento presenta un déficit de 10,4 millones de euros, demostrando que "la situación económica municipal continúa deteriorándose año tras año".

"El agujero económico del Ayuntamiento alcanza ya los 120 millones de euros. Arroyo está conduciendo a Cartagena hacia una crisis económica que puede tener consecuencias muy graves para el futuro de la ciudad", advierte.

"Estamos ante la confirmación de que el Plan Económico-Financiero ha sido un rotundo fracaso. No solo no ha servido para corregir la deriva económica del Ayuntamiento, sino que el Gobierno de Arroyo ha incumplido sus propios objetivos y ha agravado todavía más la situación financiera del municipio", afirma.

"El Gobierno del Partido Popular prefirió ignorar todas las advertencias para vender unos presupuestos ficticios que hoy se han demostrado completamente alejados de la realidad. Las cuentas estaban construidas sobre previsiones irreales y sin ningún rigor, y el tiempo nos ha dado la razón", asegura.

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"Los vecinos pagan más impuestos y más tasas, pero el Ayuntamiento sigue gastando más de lo que ingresa, incumple su propio PEF y continúa acumulando déficit y un remanente negativo millonario. La política económica del Partido Popular ha fracasado estrepitosamente y Cartagena no puede seguir pagando las consecuencias de la improvisación, la falta de planificación y la sumisión de Noelia Arroyo a los intereses de López Miras", concluye Contreras.