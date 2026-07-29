La XVI Feria Outlet de Cartagena tendrá horario ininterrumpido

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del área de Comercio, ha publicado en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica las bases que regularán la participación en la XVI Feria Outlet de Cartagena, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026 en la plaza Juan XXIII.

La principal novedad de esta edición es la flexibilización del horario, ya que los establecimientos participantes podrán optar por abrir de manera ininterrumpida entre las 10:00 y las 21:00 horas, en lugar de ceñirse al horario partido tradicional de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00.

Esta nueva edición tiene como objetivo impulsar la actividad económica del municipio, fomentar las compras en el comercio de proximidad y ofrecer a los establecimientos participantes la posibilidad de comercializar productos de stock en condiciones especialmente ventajosas para los consumidores.

Podrán solicitar su participación los pequeños comercios que dispongan de un establecimiento abierto al público en el municipio de Cartagena, estén dados de alta en una actividad de venta al por menor y cuenten con la correspondiente licencia municipal o título habilitante. Quedan excluidos los establecimientos dedicados a la venta de productos alimenticios perecederos y de vehículos.

Los productos ofertados deberán pertenecer a la actividad habitual del comercio y contar con un descuento mínimo del 20 % sobre su precio ordinario. Los artículos deberán estar correctamente etiquetados, mostrar el precio anterior y el rebajado y mantener la calidad ofrecida habitualmente en el establecimiento.

La concejala de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, ha destacado la importancia de esta cita comercial y ha animado a los comerciantes a participar. "La Feria Outlet se ha consolidado como una de las iniciativas más exitosas para apoyar al comercio local y dar salida a sus excedentes de stock. Este año, con la posibilidad de horario ininterrumpido, queremos facilitar aún más la conciliación y dar flexibilidad a los comerciantes para que puedan atender mejor a sus clientes", ha señalado Romero.

La edil ha subrayado que "es una oportunidad única para que los cartageneros y visitantes encuentren productos de calidad a precios muy reducidos, al tiempo que se dinamiza el centro de la ciudad".

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre de 2026, inclusive. La tramitación deberá realizarse electrónicamente mediante una instancia general presentada a través del Registro General del Ayuntamiento de Cartagena. La solicitud deberá acompañarse del formulario recogido en las bases y de la documentación que acredite el alta en el censo de actividades económicas dentro del correspondiente epígrafe de venta al por menor. La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases y de las normas de funcionamiento de la feria.

El número de stands es limitado, por lo que la presentación de una solicitud no garantiza directamente su adjudicación. Las peticiones serán valoradas atendiendo a la participación en ediciones anteriores, el porcentaje de descuento ofrecido y la variedad o el interés comercial de los productos. La organización pondrá a disposición de los participantes stands de tres por dos metros, con rotulación básica y acometida eléctrica. También se encargará del montaje y desmontaje del recinto y ofrecerá vigilancia nocturna, publicidad, soportes promocionales y servicio de megafonía.

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Las bases completas y el modelo de solicitud pueden consultarse en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cartagena.