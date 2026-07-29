Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena

Vecinos de Islas Menores han alertado del robo de las ruedas de dos vehículos de alta gama estacionados en la zona este martes por la noche. Según el testimonio recabado, los coches afectados son un Mercedes blanco y un Audi blanco con pocos meses de antiguedad, que aparecieron sin ruedas en una zona de nueva construcción.

Por las imágenes difundidas entre los residentes, los turismos estaban aparcados en una zona de reciente urbanización, donde fueron localizados tras el robo apoyados sobre ladrillos. Asimismo, este mismo vecino señala que se trata de una zona donde proliferan las casas ocupadas.

Los vecinos aseguran que no tienen constancia de incidentes similares en los últimos días en esa misma zona, aunque sí muestran preocupación por lo ocurrido al tratarse de vehículos de alta gama. “Lo único que hacemos hincapié, como haría cualquiera, en la vigilancia”, señala el residente.

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La preocupación aumenta además en plena temporada de verano, cuando la población se incrementa de forma notable en las zonas costeras. Los vecinos recuerdan que este fin de semana se celebran las fiestas, por lo que reclaman una mayor presencia policial y vigilancia preventiva para evitar nuevos robos.