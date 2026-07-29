La Junta de El Algar aprueba inversiones por 46.000 euros en seguridad vial y espacios públicos en Cartagena

La Junta Municipal de El Algar celebró este martes su sesión plenaria ordinaria, en la que dio un nuevo impulso a las inversiones en su demarcación territorial con la aprobación de cuatro proyectos que suman más de 46.000 euros. Las actuaciones, que se ejecutarán con cargo al presupuesto de 2026, afectan tanto al núcleo de El Algar como en Los Urrutias y abarcan desde mejoras en la seguridad vial hasta la renovación de espacios públicos y la adecuación de infraestructuras deportivas.

Por unanimidad de los vocales asistentes, el Pleno aprobó la mejora de la seguridad vial en la calle Cartagena de El Algar, con una inversión de 22.971,85 euros, así como la instalación de iluminación en la calle Doctor Espejo de Los Urrutias, por importe de 12.565,41 euros, y la reforma de la Plaza Narciso Fernández en El Algar, que contará con una partida de 6.490,44 euros. Además, con 7 votos a favor de PP, PSOE y VOX y una abstención de MC, se dio luz verde a la mejora de la estructura exterior del Centro Cívico de El Algar, con un presupuesto de 4.658,50 euros.

El presidente de la Junta Municipal, Salvador García Paterna, destacó la importancia de estas inversiones y subrayó el compromiso del equipo de gobierno con las necesidades de los vecinos. "Seguimos priorizando actuaciones que mejoran la seguridad, renuevan nuestros espacios públicos y responden a las necesidades que nos trasladan los vecinos. Cada euro que gestionamos debe traducirse en mejoras visibles y útiles para nuestros pueblos", afirmó.

En el capítulo de mociones, el Pleno respaldó por unanimidad todas las iniciativas presentadas por los distintos grupos políticos. En primer lugar, se aprobaron conjuntamente las mociones de Carmen Ortas Martínez (PP) sobre la elaboración del proyecto de una glorieta en el cruce de la N-332 con la RM-12, y de Alejandro Hernández Dávila (MC Cartagena) sobre la salida número 3 de dicha vía, al tratar ambas sobre el mismo asunto. La intersección, considerada un punto negro por la elevada siniestralidad que acumula, ha sido escenario de numerosos accidentes, uno de ellos con un fallecido al inicio de este verano. La moción insta al Gobierno regional a redactar el proyecto y ejecutar una glorieta que regule el tráfico, y contempla además la construcción de un itinerario peatonal seguro entre El Algar y el cementerio, con continuidad hasta La Unión.

También salió adelante por unanimidad la moción presentada por María del Carmen Ayllón Heredero (PSOE) sobre la limpieza de la rambla de Trujillo, que reclama un plan de choque urgente para el desbroce y retirada de residuos ante el riesgo de incendio por las altas temperaturas y el peligro de inundaciones ante la próxima temporada de lluvias. Del mismo modo, se aprobó la moción de María Dolores Suárez Aparicio (PSOE) para reparar o sustituir el equipo de aire acondicionado de la sala de pilates y taekwondo del pabellón Juan Sáez Celdrán, cuya avería está imposibilitando la práctica deportiva en plena ola de calor. Por último, el Pleno dio el visto bueno a la moción de Alejandro Hernández Dávila (MC) sobre el repintado de los pasos de peatones de El Algar, especialmente en la avenida Asunción y las calles Río Guadalentín, Asturias y Canet, y la incorporación de sistemas luminosos para mejorar su visibilidad.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión llegó con la aprobación por unanimidad de la moción presentada por la vocal del Partido Popular, Carmen Ortas Martínez, para denominar "Parque Juan Urrea Martínez" al espacio situado en la calle Agüera de El Algar. La iniciativa, que ya había sido votada favorablemente por unanimidad en el Pleno Ordinario del pasado 8 de octubre de 2025, no pudo tramitarse en aquel momento debido a lo establecido en el artículo 21.3 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cartagena, que impide incoar expedientes de nombramientos póstumos hasta transcurrido un año desde el fallecimiento. Dado que Juan Urrea Martínez falleció el 8 de abril de 2025, el plazo se ha cumplido recientemente, lo que ha permitido retomar la iniciativa y darle el respaldo definitivo.

Juan Urrea Martínez fue un vecino muy querido y reconocido de El Algar, cuya vida estuvo profundamente ligada al desarrollo social, vecinal y comercial del pueblo. Formó parte activa de la Asociación de Vecinos de El Algar, que lo homenajeó como "socio fundador" por una vida de dedicación desinteresada a la comunidad. Su comercio familiar de reparación de bicicletas fue reconocido como "Comercio Longevo", un legado que continúa su hijo. Además, cuidó durante años, de forma voluntaria y constante, el parque situado en la calle Agüera, hasta el punto de que los vecinos ya lo conocían espontáneamente como el "parque de Juan Urrea". La propuesta cuenta con el respaldo explícito de su familia, amigos cercanos y la propia Asociación de Vecinos de El Algar.

Durante la sesión, el presidente de la Junta Municipal realizó un balance del trabajo desarrollado desde el pasado mes de abril, destacando las reuniones de coordinación con distintas concejalías, técnicos municipales, asociaciones vecinales y responsables de la Comunidad Autónoma. Entre los proyectos en marcha, García Paterna informó de que la nueva zona de calistenia de El Algar ya ha comenzado a instalarse y que la de Los Urrutias se ejecutará en los próximos días, mientras que la futura pista deportiva de la avenida Asunción continúa avanzando en su tramitación administrativa.

El presidente también puso en valor la decisión de que la tradicional romería de San Ginés de la Jara finalice este año en El Algar. "Es una magnífica noticia para nuestro pueblo y un reconocimiento al trabajo que realizan nuestras asociaciones y vecinos para mantener vivas nuestras tradiciones. Será un orgullo recibir a San Ginés y a los cientos de romeros que nos acompañarán en una jornada que, sin duda, quedará para el recuerdo", afirmó.

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Salvador García Paterna concluyó asegurando que la Junta Municipal seguirá trabajando "con la misma dedicación y cercanía para que El Algar y Los Urrutias continúen avanzando con nuevas inversiones, mejores servicios y proyectos que contribuyan a hacer nuestros pueblos cada día más dinámicos y con más oportunidades para todos".