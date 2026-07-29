Cartagena activa la vigilancia tras detectar el avispón oriental junto al Teatro Romano

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado un dispositivo de vigilancia ciudadana para frenar la expansión del avispón oriental (Vespa orientalis), una especie exótica invasora que representa una seria amenaza para las abejas y otros polinizadores.

La medida se ha puesto en marcha tras la detección reciente de varios ejemplares en una zona próxima al Teatro Romano. El hallazgo se produjo durante la retirada de una colmena en una vivienda particular, cuando un apicultor observó cómo estos insectos atacaban a las abejas.

Como primera actuación, los apicultores han instalado un señuelo con la propia colmena, que permanecerá activo durante aproximadamente una semana. El objetivo es seguir el vuelo de los ejemplares y tratar de localizar el posible nido del que proceden.

Para facilitar la identificación de la especie, el Consistorio ha elaborado un cartel informativo y ha habilitado el correo electrónico controlplagas@ayto-cartagena.es, donde los vecinos pueden comunicar cualquier avistamiento.

Cartel informativo para saber reconocer un avispón oriental / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

Características

El avispón oriental mide entre 25 y 35 milímetros y se distingue por su cuerpo marrón rojizo, una mancha amarilla en la cara y dos bandas amarillas en el abdomen. No debe confundirse con el avispón europeo, que es de mayor tamaño y presenta un abdomen más amarillento.

Sus nidos suelen encontrarse bajo tierra, en madrigueras, huecos de árboles o pequeñas cavidades. Las entradas pueden ser orificios de apenas unos centímetros, por lo que se recomienda extremar la precaución y no acercarse.

Su picadura es dolorosa

El Ayuntamiento insiste en que los ciudadanos no deben manipular los ejemplares ni tratar de retirar o destruir los nidos, ya que su picadura es dolorosa y puede provocar reacciones alérgicas graves.

Ante la presencia de varios avispones o de un posible nido, se debe avisar al 112, contactar con el Seprona de la Guardia Civil o escribir al correo habilitado por el Ayuntamiento. Los especialistas municipales valorarán cada aviso y actuarán de forma coordinada.

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El Consistorio subraya que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar la especie de forma temprana y eliminar los nidos antes de que se extienda y cause daños a la apicultura, los ecosistemas y la biodiversidad del municipio.