De pistas deportivas a zonas de sombra: Las actuaciones del Ayuntamiento de Cartagena este verano en los colegios

El Ayuntamiento de Cartagena ejecuta este verano una nueva campaña de obras de mejora en 12 colegios públicos del municipio que permitirá poner en marcha las primeras actuaciones del Plan Municipal de Climatización Escolar. La inversión municipal asciende a 411.000 euros e incluye la renovación de instalaciones deportivas, la mejora de la eficiencia térmica de los edificios y la creación de nuevos espacios de sombra en los patios escolares.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, visitó este martes el CEIP Vicente Medina, uno de los centros incluidos en la campaña de verano, donde ha podido, además, comprobar el avance de los trabajos que realiza la Consejería de Educación para la sustitución de las antiguas cubiertas de fibrocemento y la instalación de placas solares.

La campaña municipal incluye la renovación de siete pistas deportivas, con una inversión de 279.000 euros; la sustitución de ventanas en dos colegios, por valor de 100.000 euros; y la instalación de nuevas zonas de sombra en cuatro centros educativos, con un presupuesto de 32.000 euros.

Parte de estas actuaciones forman ya parte del Plan Municipal de Climatización Escolar. En concreto, este verano se desarrollan ocho actuaciones vinculadas al plan en seis colegios, entre las que se encuentran la sustitución de ventanas en los colegios San Cristóbal y Asdrúbal y la creación de nuevas zonas de sombra en los colegios Vicente Medina, Luis Calandre, Concepción Arenal y Nuestra Señora del Mar.

Estas medidas permitirán mejorar el confort térmico de los centros y contribuirán a reducir la temperatura en las aulas y aumentar la eficiencia energética de los edificios.

"Ya hemos puesto en marcha las primeras medidas del Plan Municipal de Climatización Escolar con la renovación de ventanas y la instalación de nuevos espacios de sombra. Todo ello repercute en la mejora térmica dentro de los colegios, porque se baja la temperatura en las aulas y también se mejora la eficiencia del centro", señaló la primera edil.

En concreto en el CEIP Vicente Medina, la sustitución de la cubierta de fibrocemento se completa con la instalación de placas solares, la renovación de la carpintería exterior, la mejora del aislamiento de las ventanas y otras actuaciones sobre la envolvente del edificio.

El conjunto de los trabajos permitirá reducir el consumo energético en torno a un 30% y rebajar la temperatura interior una media de ocho grados.

Sumando estas actuaciones, la inversión prevista en el CEIP Vicente Medina durante la legislatura alcanza los 780.000 euros, sumando las actuaciones municipales ya realizadas, las obras de este verano y la intervención de eficiencia energética impulsada por la Comunidad Autónoma.

En concreto, el Ayuntamiento ha destinado cerca de 128.000 euros a distintas actuaciones como la reforma de los aseos del porche, la adecuación de los aseos de Infantil y la plantación de nuevo arbolado.

La directora del centro, María Jesús Martín Poveda Martínez, celebró las mejoras que se están ejecutando. "Nos hace mucha ilusión poder ofrecer este nuevo espacio al alumnado. Utilizamos el patio para muchísimas actividades a lo largo del curso y poder contar con nuevas zonas de sombra permitirá que estén más cómodos. Estamos muy contentos e ilusionados con todas las actuaciones que se están realizando gracias al Ayuntamiento y a la Consejería", aseguró.

Pistas deportivas

En cuanto al estado de ejecución de las obras, las pistas deportivas de los colegios La Asomada y San Fulgencio ya están completamente renovadas, mientras que en San Ginés de la Jara-El Estrecho han finalizado los trabajos de desbastado y pintura.

Próximamente, las obras comenzarán en Nuestra Señora de los Dolores y se encuentran en su fase final en Gabriela Mistral, Azorín y Vicente Medina, pendientes únicamente de los trabajos de pintura y equipamiento deportivo.

Por su parte, los nuevos cerramientos del colegio San Cristóbal se encuentran en fase de fabricación y su instalación comenzará en los próximos días, mientras que en Asdrúbal los trabajos arrancarán a continuación.

Las nuevas zonas de sombra previstas en los cuatro colegios beneficiarios se instalarán a finales del mes de agosto para que estén operativas al inicio del próximo curso escolar.

Las obras de verano se suman esfuerzo inversor realizado por el ejecutivo de Arroyo en los centros educativos desde el inicio de la legislatura, en la que se han destinado más de siete millones de euros de fondos propios a actuaciones de mantenimiento, mejora y modernización de colegios públicos.

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Durante este periodo se ha puesto en marcha un contrato de mantenimiento que supera el millón de euros anual, se han renovado más de 30 aseos y vestuarios, se han sustituido más de 200 metros lineales de ventanas y persianas, se han instalado más de 500 placas solares en colegios e institutos y se ha creado un contrato específico para la conservación y mejora del arbolado en los patios escolares.