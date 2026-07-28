COEC y el Puerto de Cartagena refuerzan su alianza para impulsar las infraestructuras de la comarca

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez, visitó este lunes al presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, en su primer encuentro institucional a la APC desde que asumió la presidencia de la organización empresarial.

Durante la visita han recorrido la dársena de Escombreras, para conocer sobre el terreno la actividad portuaria y algunos de los proyectos que la AP está desarrollando para seguir reforzando la competitividad del Puerto.

Esta visita se enmarca dentro de la ronda de encuentros institucionales que el presidente de COEC está manteniendo con las principales instituciones de la Comarca de Cartagena para reforzar la colaboración y avanzar en una agenda común que impulse el desarrollo económico y empresarial del territorio.

El presidente de COEC puso en valor “la extraordinaria labor que desempeña el Puerto de Cartagena como generador de empleo, oportunidades e inversión, así como su contribución al crecimiento sostenible de nuestra Comarca. Fortalecer el puerto es fortalecer a nuestro tejido empresarial”. Además, Jiménez también destacó “la excelente relación existente entre ambas instituciones, que estoy convencido nos va a permitir seguir creciendo de la mano”.

Por su parte, Hernández le trasladó la importancia que tiene el Puerto para la economía regional como principal infraestructura logística e industrial de la Región de Murcia y uno de los puertos más importantes del sistema portuario español.

“El Puerto de Cartagena es mucho más que una infraestructura portuaria, es un eje tractor al servicio del tejido empresarial y uno de los principales motores económicos de la Región de Murcia. Nuestro crecimiento tiene un efecto directo sobre la competitividad de las empresas, la creación de empleo y la capacidad de atraer nuevas inversiones”, señaló.

Asimismo, Hernández incidió en la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias del Puerto con la puesta en marcha de la Estación Intermodal que conectará con el centro de España, así como, la conexión con el Corredor Mediterráneo. Estas actuaciones suponen una prioridad para el Puerto y para las empresas del entorno que les permitirá seguir ganando cuota de mercado.

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Durante el encuentro, ambos presidentes también coincidieron en la importancia de impulsar las ampliaciones previstas para el Puerto de Cartagena para seguir siendo un referente industrial y logístico del Mediterráneo. En este sentido, hicieron hincapié en el desarrollo de la Terminal Polivalente de Barlomar, que permitirá diversificar tráficos y disponer de nuevos espacios para granel sólido, la industria offshore y contenedores import-export; así como, la nueva dársena de contenedores El Gorguel, un proyecto estratégico para la Región de Murcia y el conjunto de España.