Así será la rehabilitación de la Casa del Niño en Cartagena: nuevos espacios culturales y climatización

El Gobierno regional destinará ocho millones de euros a la rehabilitación integral de la Casa del Niño de Cartagena, que alberga las aulas de Infantil del colegio San Isidoro y Santa Florentina, según anunció hoy el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante la presentación del proyecto a la comunidad educativa.

El histórico inmueble cuenta con siete módulos, cinco centrales, uno norte y uno sur, con una superficie construida de 3.300 metros cuadrados y una superficie exterior cubierta de 500 metros cuadrados, y está declarado Bien de Interés Cultural desde 2022.

El proyecto de rehabilitación ha sido adjudicado a Santa-Cruz Arquitectos S.L.P. y tiene un plazo de ejecución de 30 meses durante los cuales las obras se compaginarán con el uso escolar del inmueble.

La actuación se realizará sobre todo el conjunto. Por un lado, se pretende garantizar el espacio del colegio, adaptándolo a las necesidades pedagógicas, normativas y ambientales actuales y, por otra parte, se persigue la recuperación patrimonial de un edificio emblemático de Cartagena. La intervención en el edificio se plantea desde los principios de mínima intervención, compatibilidad material, conservación de los elementos originales, reversibilidad de las nuevas incorporaciones y diferenciación clara entre lo histórico y lo contemporáneo.

El consejero explicó que "cumplimos con el compromiso que adquirimos con la alcaldesa y con la ciudad de Cartagena para la recuperación de un espacio tan emblemático y con tanto valor arquitectónico como es la Casa del Niño, con el fin de mejorar las instalaciones educativas y destinar un espacio para uso cultural y social".

Marín señaló que con estos trabajos también se aprovechará para climatizar el centro, que según concretó tiene garantizada la financiación regional aunque no haya Presupuestos regionales este año.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó que «La Casa del Niño es un edificio histórico que, desde su origen, puso la mejor arquitectura al servicio de la solidaridad, la educación y el cuidado de los menores de Cartagena. Más de un siglo después, le damos una segunda vida con un proyecto integral y una inversión de ocho millones de euros».

Arroyo señaló que «esta es una gran inversión que demuestra un gran compromiso con la educación, con el patrimonio y con Cartagena. Supone la solución definitiva a una necesidad que llevábamos esperando desde hace décadas, después de años de reivindicaciones, reparaciones parciales y propuestas que no resolvían todo el conjunto».

La primera edil explicó que «la actuación permitirá mejorar las aulas y los servicios del colegio, pero también abrir la Casa del Niño a Cartagena. Recuperaremos espacios culturales y expositivos que durante años han permanecido cerrados o sin uso, para que este conjunto vuelva a formar parte de la vida de la ciudad».

«Vamos a conservar uno de los principales conjuntos modernistas de Cartagena, mantener su función educativa y recuperar espacios para el uso de todos los cartageneros. La Casa del Niño nació para cuidar y educar a los niños de Cartagena. Ahora garantizamos que pueda seguir cumpliendo esa misión y, al mismo tiempo, que se abra a la ciudad como un espacio de cultura, patrimonio y convivencia», añadió.

Las obras resolverán las patologías existentes, como los problemas de humedad, y mejorarán la salubridad y la eficiencia energética del inmueble, garantizarán la accesibilidad y adecuarán el edificio a las exigencias de seguridad y protección contra incendios.

Los muros de carga existentes se conservarán y repararán, los forjados se reforzarán donde sea necesario y las estructuras de madera o metálicas se dejarán visibles siempre que su estado lo permita. Además, se restaurarán los revestimientos de fachada, estucos con dibujo de sillería, zócalos, molduras, elementos decorativos, paños cerámicos y pinturas murales conservadas, así como los pavimentos hidráulicos del interior.

En la capilla, el salón de actos, la Gota de Leche y los pabellones con cubiertas históricas se proyectan refuerzos puntuales mediante suplementos de madera. En los pabellones vieneses centrales, donde la estructura original había sido sustituida por forjados posteriores, se recuperará una estructura de cerchas de madera laminada de configuración similar a la original.

Aulas de infantil rehabilitadas

Los módulos norte y sur son obra de Víctor Beltrí. El módulo sur fue el primero en construirse, en 1917, y albergaba la cantina escolar y el dormitorio para niños que vivían en la calle. Se recuperará el uso de cantina-comedor en la planta baja y se ubicarán espacios administrativos y la biblioteca. En la planta primera se generará un espacio polivalente expositivo cultural. Se recuperará también el acceso principal al complejo.

Las aulas de infantil del colegio se encuentran en parte del módulo norte y de los pabellones centrales. El CEIP San Isidoro y Santa Florentina cuenta con 730 alumnos de Infantil y Primaria. Los alumnos de Infantil y el comedor están ubicados en la Casa del Niño y los de Primaria en el Paseo Alfonso XIII.

El módulo norte, que albergaba las escuelas, un espacio para representaciones teatrales con patio de butacas y un escenario que se conserva, así como la capilla, en la actualidad solo se encuentra en uso una parte de este edificio, que alberga dos aulas, mientras que el resto se encuentra en desuso y presenta un mayor grado de deterioro. Se proyecta restituir el uso original del salón de actos para uso del colegio, así como recuperar el acceso a este espacio desde la calle Real.

Este edificio mantendrá la distribución original de aulas y se construirán aseos en el interior. Se conservará la escalera histórica y se instalará un ascensor.

Los pabellones de los módulos centrales corresponden al arquitecto Lorenzo Ros y hacen referencia a la secesión vienesa, con elementos ornamentales modernistas. Además de su valor arquitectónico, estos pabellones responden a la pedagogía de la 'Escuela al aire libre', de carácter muy innovador en la época, que fueron ideados para favorecer el contacto con el exterior de los niños que allí se cuidaban.

En estos pabellones, que también están destinados al colegio, además de la restauración y conservación de las estructuras, paramentos y carpinterías, se instalarán aseos.

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En el patio de juegos se utilizarán materiales naturales y recorridos orgánicos y se incorporarán especies vegetales que favorezcan la biodiversidad. En el patio de actividades y eventos se generan diferentes escenarios lúdicos y pedagógicos, como el aula al aire libre, el bosque de las estaciones o la explanada multifuncional para eventos.