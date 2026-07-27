Roban en el centro de Salud de Santa Lucía tras días con la puerta rota en Cartagena

Sanitarios de la base de la ambulancia de emergencias ubicada en el centro de salud de Santa Lucía denuncian una situación de inseguridad tras permanecer varios días averiada la puerta de la cochera donde se guarda el vehículo, dejando el acceso abierto de par en par. Según relatan, la incidencia comenzó el lunes, cuando la puerta dejó de funcionar correctamente, lo que obligó a mantener abierto el acceso al garaje mientras salían a los avisos.

Uno de los trabajadores explica que, desde el primer momento, trasladaron la incidencia a sus responsables del Servicio Murciano de Salud. “Mandamos incidencia a nuestros jefes de la gerencia”, relata. Sin embargo, "me dicen que dejemos la ambulancia en la calle, que no hay ningún problema, que eso no es urgente, que ya han pasado partes y que se arreglará cuando se pueda”.

El sanitario sostiene que la avería generó un problema de seguridad añadido, ya que el centro de salud no podía activar la alarma mientras la cochera permaneciera abierta porque al estar abierta la cochera no se podía activar el sistema de seguridad. Según su testimonio, la única separación con el exterior era una puerta interior “de aluminio y cristal”, por lo que “cualquier persona podía entrar, romper esa puerta de cristal, entrar al centro de salud y robar”.

La situación, según denuncian los trabajadores, acabó derivando en un robo durante el fin de semana. “Este sábado robaron las pertenencias de dos compañeros que estaban de guardia y otros objetos del centro como medicación”, asegura uno de los sanitarios. Añade que el equipo estaba saliendo a los avisos con la puerta de la cochera abierta “porque ya ni abre ni cierra” y porque, “por el bien de los pacientes”, necesitaban tener despejada la salida de la ambulancia.

Este testimonio señala que el robo se produjo mientras el equipo estaba atendiendo un aviso. “Han entrado, han forzado la puerta y a un compañero le han robado un macuto con todas sus pertenencias personales”, relata. Otro trabajador explica que tras lo ocurrido, asegura que se avisó al Centro Coordinador de Urgencias y que se decidió no salir a nuevos avisos hasta que la puerta estuviera reparada.

Los sanitarios consideran que la incidencia no podía tratarse como una avería menor, al afectar tanto a la seguridad de los trabajadores como a la custodia de material sanitario y a la operatividad de una ambulancia de emergencias. “La alarma no se ha podido conectar durante una semana”, denuncia uno de los afectados, que insiste en que la situación fue advertida desde los primeros días sin que se resolviera con la urgencia necesaria.

Noticias relacionadas

Fuentes del Área II de Salud defienden que desde el mismo momento en que se detectó la avería de la puerta del garaje del centro, la Gerencia del Área II de Salud solicitó con urgencia a la empresa especialista en este tipo de dispositivos el suministro de un nuevo motor para su instalación, y en cuanto se reciba se subsanará la avería, remarcando que "la avería se comunica el jueves y estamos a lunes".