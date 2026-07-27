Cuando la ola de calor llega a oscuras

Los más de 30, casi 40, grados que se están registrando este mes de julio en Cartagena se hacen especialmente cuesta arriba en los barrios de Santa Lucía y Los Mateos debido a que están pasando la tarde y, sobre todo, la noche, sin electricidad.

Una de las vecinas afectadas explica que la situación se repite a diario desde hace quince días. «Llevo dos semanas seguidas que se me va la luz todos los días, entre las ocho y media y las nueve de la noche», relata. Esta semana, cuando un equipo de La Opinión se acerco hasta Santa Lucía para comprobar cómo trataban de sobrevivir a esta situación, el apagón se adelantó: «Se ha ido a las siete y media, cuando todavía hace mucho calor, y ha estado justo tres horas. Ha vuelto a las diez y media clavadas», comenta en la puerta de su vivienda, en la que como en gran parte de las casas del barrio la instalación eléctrica se puede ver en la fachada.

La afectada denuncia que los cortes impiden trabajar y alteran por completo la vida diaria. «Si necesitas el ordenador y tienes que trabajar, no trabajas. No tienes otra opción», apunta con las gotas de sudor recorriendo su rostro.

«Se me ha roto la lavadora y el congelador ha estado una hora entera pitando por estar por debajo de la temperatura necesaria ¿Cómo me fío yo de usar todo lo que tengo metido dentro del congelador?», se pregunta mientras calcula el coste económico que le han supuesto ya estos apagones diarios, que según recuerda comenzaron hace dos veranos.

La vecina asegura que los apagones tienen una duración mínima de tres horas. Además, relata que una de las incidencias más importantes se produjo este jueves, cuando la electricidad no volvió hasta las cuatro de la madrugada.

Según detalla, los cortes no afectan por igual a todas las viviendas, sino que se producen por fases, ya que algunas casas tienen suministro mientras otras permanecen sin luz. La afectada añade que también se apaga el alumbrado público, ya que «se van las farolas de casi todo el cerro». La vecina atribuye la situación a la falta de inversiones en la red eléctrica del barrio durante décadas. «Iberdrola hará 50 años que no ha invertido, no ha puesto ni un cable nuevo ni un transformador nuevo», denuncia. El problema se agrava cada verano por el aumento del consumo en las viviendas: «Ahora las casas tienen aire acondicionado, pero es que no se puede vivir sin él o al menos como mínimo como un ventilador».

La afectada advierte de que los cortes de luz tienen consecuencias especialmente graves para personas con problemas de salud. En su caso, explica que está siguiendo un tratamiento oncológico y que las altas temperaturas le afectan directamente, incluso relata que durante uno de los apagones llegó a encontrarse «mareada» y «angustiada» al permanecer sola en casa y sin posibilidad de refrescar la vivienda.

La situación también preocupa a otros vecinos vulnerables de la zona, entre ellos personas que dependen de dispositivos médicos. «Tengo un vecino cuya mujer, cada vez que se va la luz, se angustia porque su marido está conectado a una máquina de oxígeno», lamenta.

Además se siente decepcionada por la falta de asistencia por parte de la compañía, «llamamos y nos dejan en espera». Otra vecina reclama que al menos se refuerce la atención de las averías con un retén cercano, ya que según les han informado solo hay un equipo disponible para toda la Región, «mientras vienen pasan tres horas. Es exagerado». «Hay que rezar para que no se vaya otra vez», asegura mientras se abanica en la puerta de su casa junto al transformador de un barrio que sufre el calor sin forma de remediarlo.

Enganches ilegales

Fuentes de Iberdrola atribuyen las reiteradas incidencias en el suministro eléctrico registradas en la zona durante los últimos meses al elevado número de enganches directos a la red y conexiones ilegales. Según la compañía, estos consumos irregulares superan en muchos casos los niveles habituales de una vivienda y no se corresponden con la potencia contratada que figura en el sistema. La distribuidora asegura que realiza actuaciones periódicas, con apoyo de los cuerpos de seguridad, para eliminar conexiones fraudulentas. La empresa sostiene que estos enganches llegan en ocasiones a saturar los transformadores.

Desde la compañía explican que sus intervenciones se centran en reparar los elementos dañados por el exceso de carga y advierten además de que las conexiones ilegales y la manipulación de contadores suponen un riesgo importante para la seguridad de las personas, al realizarse sin garantías técnicas ni cumplimiento de la normativa vigente. Por ello, la empresa considera necesaria la colaboración de las administraciones, al entender que se trata de una problemática social que acaba generando un problema en la red eléctrica.

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Iberdrola reconoce que, pese a las actuaciones realizadas, la situación resulta difícil de corregir de forma estable. Según la distribuidora, tras las intervenciones en las que se desconectan los enganches ilegales vuelven a reponerse con rapidez.