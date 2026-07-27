Emergencias
Controlado un incendio en la Algameca Chica tras quemar 500 metros cuadrados
El fuego, cuyas causas se investigan, avanzaba colina arriba a través de una zona de matorral y pinos
L. O.
La rápida actuación de los Bomberos de Cartagena y de las brigadas forestales de la Comunidad Autónoma evitó la propagación de un incendio originado durante la tarde de este lunes en La Algameca Chica, cerca de la pista que conduce al poblado, en la falda del monte Galeras y a la altura del CATE, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca.
El fuego, cuyas causas se investigan, avanzaba colina arriba a través de una zona de matorral y pinos y llegó a afectar a unos 500 metros cuadrados.
Al lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, miembros de la Brigada Forestal de la Comunidad Autónoma, procedentes de su base de Tentegorra, agentes de la Policía Local de Cartagena y miembros de Protección Civil.
Sobre las seis de la tarde se dio por extinguido el incendio. Los bomberos regresaron al parque, mientras que las brigadas forestales permanecieron en el lugar para refrescar la zona.
La intervención permitió atajar las llamas. Las altas temperaturas, la vegetación seca y las condiciones del terreno podrían haber favorecido una propagación de mayor gravedad, según ha señalado Llorca.
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