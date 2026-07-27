Cartagena intensificará los controles de velocidad del 3 al 9 de agosto

Atención al volante si tienes que conducir en Cartagena del 3 al 9 de agosto. La Policía Local de Cartagena llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Durante estos días se reforzará la vigilancia de los excesos de velocidad mediante dispositivos de radar móvil, que se instalarán tanto en vías del casco urbano como en las distintas diputaciones del término municipal.

El objetivo de esta campaña es prevenir los siniestros de tráfico y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad. La velocidad excesiva aumenta tanto el riesgo de sufrir un accidente como la gravedad de las lesiones de las personas implicadas.

Además, constituye el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y tiene una especial incidencia en aquellos accidentes en los que se registran víctimas mortales.

Límites de velocidad en vías urbanas

La Policía Local recuerda que, desde el 11 de mayo de 2021, los límites genéricos de velocidad en vías urbanas son:

20 kilómetros por hora en vías con plataforma única de calzada y acera.

en vías con de calzada y acera. 30 kilómetros por hora en vías de un único carril por sentido de circulación.

en vías de por sentido de circulación. 50 kilómetros por hora en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Estos límites se aplican salvo que exista una señalización específica que establezca una velocidad diferente.

La Policía Local de Cartagena hace un llamamiento a los conductores para que respeten los límites establecidos, adapten la velocidad a las condiciones de la vía y extremen la precaución.

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Respetar la velocidad permitida reduce el riesgo de accidentes, protege a los usuarios más vulnerables y contribuye a mejorar la seguridad vial en todo el municipio.