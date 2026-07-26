Litoral acopia la posidonia para evitar molestias en cumplimiento de la nueva normativa estatal

El Ayuntamiento de Cartagena ha comenzado a probar un nuevo sistema para gestionar la acumulación de posidonia en las playas más afectadas del litoral, con el objetivo de reducir las molestias a los bañistas sin incumplir las instrucciones de la Demarcación de Costas del Estado ni perjudicar el perfil natural de la playa.

Según ha explicado el concejal de Litoral, Álvaro Valdés, el principal problema al que se enfrentan este año es que las nuevas indicaciones de Costas no permiten retirar la posidonia cuando aún está húmeda, ya que al hacerlo se arrastra arena y se altera la playa.

El cumplimiento estricto de esa instrucción obligaría a dejar los restos vegetales en la zona de baño hasta que se secaran, una situación que genera molestias a los usuarios, especialmente en plena temporada estival, alertan desde el Consistorio de Cartagena que se ha puesto manos a la obra para tratar de ejecutar los trabajos sin afectar demasiado a los bañistas que disfrutan de las playas del municipio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha planteado una solución intermedia. En concreto, el procedimiento consiste en retirar la posidonia del borde del agua y trasladarla a puntos concretos de acopio dentro de la propia playa, situados fuera de la zona principal de baño.

Una vez seca, se retira con un apero especial que permite llevarse los restos vegetales y conservar la mayor cantidad posible de arena.

Este sistema fue incluido en una adenda remitida por el Ayuntamiento en junio a la Demarcación de Costas dentro del Plan de Mantenimiento de Playas Urbanas.

El Consistorio ya está ensayando el procedimiento en los arenales donde la acumulación de restos de posidonia está generando más incidencias.

Los principales problemas se concentran habitualmente en Playa de Levante, Cala Reona y San Ginés, aunque también se producen episodios puntuales en el Galúa e Isla Plana. Este año, la afección está siendo especialmente notable en San Ginés, La Chapineta, ambas en La Azohía, en la zona oeste y Playa de Levante.

Los acopios provisionales se están ubicando en zonas apartadas del baño: junto al espigón de Playa de Levante, cerca del puesto de socorrismo de La Chapineta y en el extremo de San Ginés, más allá de los chiringuitos.

Además, el Ayuntamiento colocará carteles informativos para explicar a los usuarios que se trata de depósitos temporales destinados al secado de la posidonia antes de su retirada definitiva.

La entrada en vigor del Real Decreto 191/2026 ha cambiado las reglas de juego en la gestión de las playas del litoral mediterráneo. La norma, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica, refuerza la protección de la posidonia y del resto de fanerógamas marinas, consideradas esenciales para conservar la biodiversidad y frenar la erosión de la costa.

El nuevo marco legal ha convertido la gestión de la posidonia en algo más que una cuestión medioambiental. Desde el pasado 2 de abril, la retirada de los arribazones —los restos vegetales que llegan a la orilla— está sometida a criterios más estrictos, lo que afecta directamente a los ayuntamientos, a los servicios de limpieza de playas y también a la experiencia de los bañistas durante la temporada turística.

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El objetivo de la norma es evitar que la retirada de estos restos arrastre arena y altere el equilibrio natural de las playas. Sin embargo, su aplicación plantea un reto práctico para los municipios costeros: proteger un ecosistema clave sin dejar que la acumulación de posidonia en la zona de baño genere molestias, quejas vecinales o una imagen de abandono en los arenales más concurridos.