El incendio de Madrid empeora la calidad del aire en Cartagena

Las consecuencias del incendio de Madrid llegan a la Región de Murcia, concretamente a dos zonas de Cartagena que han registrado este domingo altos niveles de partículas PM10.

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ha comunicado al Ayuntamiento de Cartagena la ampliación del episodio de contaminación por partículas PM10, que ha llevado a la activación de diferentes niveles en varias estaciones de medida de la zona.

Durante la mañana de este domingo, se superó el umbral de alerta (80 µg/m³ como promedio móvil de 24 horas durante al menos 3 horas consecutivas) en las estaciones de La Aljorra y Mompean, pertenecientes a la zona de calidad del aire 'Campo Cartagena-Mar Menor'.

Asimismo, se registró la superación del umbral de información (50 µg/m³ como promedio móvil de 24 horas durante al menos 3 horas consecutivas) en las estaciones de Alumbres y Valle, pertenecientes a la zona de calidad del aire 'Escombreras'.

Origen del episodio

Si bien el episodio coincide con una predicción de intrusión de masas de aire de origen africano para la jornada de este domingo, la predicción también indicaba la remisión del episodio de intrusión sahariana que venía afectando a la Región de Murcia durante los últimos días, con concentraciones previstas en el rango de 5 a 50 µg/m³.

Por tanto, el incremento de las concentraciones de partículas registrado no se atribuye a la intrusión de polvo africano, sino, "muy probablemente, al transporte a larga distancia de partículas procedentes del incendio forestal", informa el Consistorio cartagenero en un comunicado.

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"El comportamiento observado de las concentraciones es compatible con la llegada a la Región de Murcia de masas de aire con partículas transportadas a larga distancia procedentes del gran incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes, por lo que el incremento registrado muy probablemente esté asociado a dicho episodio", detalla el escrito del Ayuntamiento de la ciudad trimilenaria.